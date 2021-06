Erinnerung

Choose RocketPaper to follow link online. A number of subjects, pro writers, and the best prices on the Internet. Meeting your requirements and deadlines. Vor zwei Tagen musste ich morgens die Königsbrücker Straße entlang fahren. Wie ich so im Auto über die Piste hopple und dabei – das gebe ich zu – im Gedenken an die Stoßdämpfer meines Autos auch mal das Gleisbett befahre, fiel mir etwas ein: Es muss jetzt mindestens 20, vielleicht sogar schon 22 Jahre her sein, da saß ich abends bei einer öffentlichen Veranstaltung, zu der die Stadt eingeladen hatte. Vielleicht war auch der ADAC dabei, ich weiß es nicht mehr genau. Beamer waren jedenfalls noch nicht im Einsatz, die Folien wurden per Projektor an die Wand geworfen. Worum es ging? »Ausbau der Königsbrücker Straße« hieß das Thema. Heute weiß ich: Den Abend hätte ich auch anders rumbekommen.

Ihre Carola Pönisch