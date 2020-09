Einfach mal…

Comicfest in der Zentralbibliothek

Dresden. Am Samstag, 19. September, ist das Comicfest zu Gast in der Zentralbibliothek: ein ganzer Tag mit Veranstaltungen, Workshops, Ausstellungen und Angeboten für jedes Alter rund ums Thema Comics. Mit dabei sind unter anderen die Illustrator*innen Nadia Budde, Anke Kuhl, Nazanin Zandi und Till Lenecke. In Workshops und Gesprächen lernt man die Künstler und ihr Handwerk kennen und kann sich einmal selbst versuchen. Beim Comic-Quiz kann jeder sein Wissen unter Beweis stellen. Das Comicfest wird umrahmt vom Gratis-Comic-Tag mit einem Superhelden-Fotoshooting und vielen Heften zum Mitnehmen. Aus dem Programm: 10 bis 19 Uhr – „Hot off the Press" – Der Comicquiz zu Neuerscheinungen. Drei Gewinner*innen erhalten exklusive Preise. 10 bis 19 Uhr – Gratis-Comic-Tag in der Mangalounge: Comics, Manga und Graphic Novels umsonst! Fotoshooting mit den Helden von Justice League! 10.30 Uhr – Kinderbuchbühne EXTRA! Der Familiensamstag in der Zentralbibliothek. Anke Kuhl und Nadia Budde: "KINDSEIN – alles in echt passiert." Für alle ab 8 Jahren. Anmeldung erforderlich unter zentralbibliothek@bibo-dresden.de 13.30 bis 16 Uhr – Comic-Workshop: Comics selbst zeichnen und schreiben mit Anne Ibelings und Nazanin Zandi. Anmeldung erforderlich unter Tel.: 0351/8648142 15 bis 18 Uhr – Urban Sketching – Workshop mit dem Zeichner und Illustrator Till Lenecke. Der Kurs wird draußen stattfinden, es werden interessante Plätze in Dresden aufgesucht. Anmeldung erforderlich unter Tel.: 0351/8648142 16.30 Uhr – „Let´s talk about… Comics!" Comic-Liebhaberin Anna Mateur, Comicladen-Besitzer Tobias Reuter und Comic-Zeichnerin Nadia Budde im Gespräch. Anmeldung erforderlich unter kulturelle.bildung@bibo-dresden.de Das vollständige Programm gibt es auf www.bibo-dresden.de