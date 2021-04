If you are thinking blog link for me cheap at that particular time, then dont panic and contact our essay writing service. Das griechische Wort »Demokratie« bedeutet Herrschaft des Volkes. In den griechischen Stadtstaaten der Antike durfte eine Zeit lang jeder freie Bürger – was Frauen, Kinder und Sklaven ausschloss – seine Stimme über Entscheidungen abgeben.

In der aktuell herrschenden repräsentativen Demokratie vertrauen wir unsere Stimme gebündelt Vertretern in einem Parlament an. Doch ist der Vertrauensvorschuss dabei oftmals zu optimistisch angesetzt. Die Erleichterung von Volksabstimmungen könnte neben dem Parlament die Einbindung der Bürger bei Entscheidungen stärken.

Ihr Roberto Rink