Am 1. MÃ¤rz ...

am Montag der kommenden Woche beginnt der Frühling. Zumindest aus meteorologischer Sicht. Denn laut Kalender endet der Winter bekanntlich ja erst am 20. März. Aber egal, ob meteorologisch oder kalendarisch: Der wirkliche Frühling beginnt doch erst mit dem phänologischen Frühlingsanfang. Der phänologische Kalender besagt nämlich, dass erst Frühling ist, wenn wir tatsächlich in der Natur den Frühlingsanfang sehen können. Im Gegensatz zu den astronomischen Jahreszeiten sind die phänologischen Perioden dabei nicht an feste Zeiten gebunden. Und übrigens, es gibt im phänologischen Kalender 10 Jahreszeiten. Demnach würden wir uns jetzt im Vorfrühling befinden. Denn an den ersten Blüten, wie z.B. die vom Winterling, kann man sich schon erfreuen.

Ihre Dany Dawid

