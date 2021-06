Passgenau zur Lehrstelle

As we have mentioned above, the market for custom homework writing has indeed changed since we appeared in it. The level of quality, professionalism, and our attention to customers have turned us into a leading service in Professional Resume Writers Brisbane. Thousands of people saved their grades and reputation with our papers. Be sure, that we can do your homework, no matter how hard it may seem. Even the most Südbrandenburgs Betriebe stehen auch im zweiten Corona-Jahr zur Nachwuchssicherung durch die duale Berufsausbildung. Rund 500 junge Menschen haben ihren Ausbildungsvertrag bereits in der Tasche. Die markantesten Zuwächse verzeichneten vor allem der Handel mit einem jeweiligen Plus von 19, die Elektrotechnik mit 13 sowie das Gastgewerbe mit zehn zusätzlichen Verträgen.

The chance to http://www.privatschulen-schweiz.ch/?essay-for-law-school-admission from TopDissertations.com is one method that is guaranteed to improve your academic performance. If it is your aim to have a highly effective and flawless dissertation ready for submission, then you should seize this excellent opportunity and order your paper from our company. It is a decision you will not regret. What Does a Dissertation Entail and What Mehr als 520 freie Lehrstellen stehen allerdings noch für den kommenden Ausbildungsstart zur Verfügung und sind unter www.ihk-lehrstellenboerse.de gelistet. Viele freie Lehrstellen gibt es zum Beispiel noch in Berufen wie Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Mechatroniker/-in, Elektroniker/-in für Betriebstechnik, Industriemechaniker/-in oder Kaufmann/-frau für Büromanagement.

Wer noch ein Ausbildungsunternehmen sucht, kann sich an die Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus wenden. Ausbildungsexperten helfen bei der Berufsorientierung, geben Bewerbungs- und Finanzierungstipps und vermitteln passgenau in den Betrieb – ob Lehrstelle, dualer Studienplatz oder Praktikumsplatz.

»Die größte Sorge von Schülern ist es, die falsche Berufswahl zu treffen«, weiß Birgit Berlin, Beraterin im Projekt »Passgenaue Besetzung«, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds. Doch diese sei unbegründet, da Berufsleben heutzutage sehr vielfältig sein können. »In vielen Branchen lassen sich durch eine Weiterbildung oder ein Studium berufliche Optionen erweitern.« Auch Eltern können bei der Berufswahl unterstützen und sich ebenfalls an die IHK wenden.

Auch die rund 60 IHK-Ausbildungsbotschafter kennen sich mit den gefühlten Unsicherheiten der Schüler aus. Gerade deswegen sind sie mit der IHK in den Schulen und auf dem Social-Media-Kanal www.instagram.com/azubibotschafter sowie auf dem YouTube-Kanal der IHK Cottbus präsent und informieren über ihren Berufseinstieg, Hürden und den Azubialltag.

Eine von ihnen ist Jasmin Kubatz, die den Beruf Industriemechanikerin in der Fachrichtung Feinwerk- und Gerätebau bei der FSG Fernsteuergeräte Mess- und Regeltechnik GmbH in Königs Wusterhausen erlernt. »Ich wusste schon immer, dass ich etwas Handwerkliches machen wollte und hatte über verschiedene Praktika von der Goldschmiede bis zur Zahntechnik schon viel ausprobiert«, berichtet die Azubine im zweiten Lehrjahr. Mit dem Ausbildungsplatz hatte es nach dem Abitur allerdings nicht gleich geklappt, sodass sie die Zeit überbrückte unter anderem über eine Aushilfstätigkeit bei der FSG GmbH, die ihr anschließend auch ein Ausbildungsangebot unterbreitete.

Erfahrungen wie diese sind es, die sie als Ausbildungsbotschafterin den Jugendlichen mit Berichten auf Augenhöhe auf den Weg geben möchte. Das nächste Mal sind die Azuibotschafter am Find the solution to your issues with homework assignments at dig this Canada 30. Juni von 10 Uhr bis 14 Uhr auf den sozialen Medien der IHK im Stream anzutreffen.

Aktuell verzeichnet die IHK Cottbus bei den abgeschlossenen betrieblichen Ausbildungsverträgen drei Prozent weniger Abschlüsse als zum Vorjahreszeitraum. »Die Belastungen durch die Corona-Pandemie sind nicht spurlos am Ausbildungsmarkt vorbeigegangen«, sagt IHK-Kompetenzfeldmanagerin Regina Altmann. »Gegenüber dem Jahr 2019 verzeichnen wir sogar einen Rückgang um 20 Prozent bei den Vertragsabschlüssen. Viele Ausbildungsbetriebe waren gezwungen, auf Sicht zu fahren und Ausbildungsentscheidungen zu überdenken oder zu verschieben.«

Trotz der aktuellen Lockerungen bleibt die Lage für einige Branchen noch immer schwierig, besonders das Gastgewerbe hat es derzeit schwer, Fachkräfte zu halten und dem Nachwuchs eine Perspektive zu bieten. Dennoch konnte die IHK auch acht neue Ausbildungsbetriebe in diesem Halbjahr hinzugewinnen.

Der Abschluss und die Registrierung von Ausbildungsverträgen durch die IHK laufen bis in den späten Herbst hinein. Im Jahr 2020 verzeichnete sie insgesamt 1 500 Ausbildungsverträge. Betreut werden 140 Berufe von 1 050 Unternehmen aus Industrie, Handel und dem Dienstleistungsbereich.