NÃ¤chste SpÃ¤tschicht im November

Am 5. November ist es wieder soweit: Bei dem „Spätschicht“ genannten Tag der offenen Unternehmen im Landkreis laden viele Firmen zu einem Besuch ein. Insgesamt 38 Unternehmen nehmen an der Spätschicht teil: 15 in Görlitz, 10 in Zittau, 7 in Weißwasser und 6 in Ebersbach-Neugersdorf. Veranstalter sind die Wirtschaftsförderungen der vier Städte. „Wir freuen uns, dass so viele Unternehmen die Chance nutzen und einen Einblick in ihr Gewerbe geben. Interessierte können so mehr über die einheimischen Betriebe erfahren und sich zugleich über Jobmöglichkeiten informieren“, sagt Andrea Behr, Geschäftsführerin der Görlitzer Wirtschaftsförderung bei der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) stellvertretend für die Organisatoren Gloria Heymann (Zittau), Stefan Halang (Ebersbach-Neugersdorf) und Thorsten Rennhak (Weißwasser). Auch Schüler sind eingeladen, bei der Spätschicht Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen und die Veranstaltung gezielt für ihre Berufswahl zu nutzen.

„Wir planen zusätzlich zu den Live-Einblicken in die Betriebe vor Ort diesmal auch ein virtuelles Format“, erklärt Thorsten Rennhak, Wirtschaftsförderer für die Stadt Weißwasser. „Die Unternehmen werden entsprechende Online-Angebote bereitstellen, sodass die Spätschicht unabhängig von der Pandemielage in jedem Fall stattfinden wird.“ Schon jetzt können sich Interessierte auf der gemeinsamen Webpräsenz www.spaetschicht.eu einen Überblick über die teilnehmenden Unternehmen verschaffen. Ein Programmflyer mit den konkreten Angeboten wird zum Download in den kommenden Wochen folgen.

Aktuelle Informationen unter: www.spaetschicht.eu

Diese Unternehmen sind dabei:

Ebersbach-Neugersdorf:

FWH Federnfabrik Wilhelm Hesse GmbH

IBO GmbH – Ingenierbau Oberland

Klinikum Oberlausitzer Bergland

Kranotec GmbH

MBN Maschinenbaubetriebe Neugersdorf GmbH

SOWAG mbH

Görlitz:

Birkenstock Productions Sachsen GmbH

CIDEON Software & Services GmbH & Co. KG

Expleo Technology Germany GmbH

Ferchau GmbH

KommWohnen GmbH

KSC Anlagenbau GmbH

Masterplan IT GmbH

Metallbau Schubert GmbH

Niederschlesische Wurstmanufaktur Görlitz GmbH & Co. KG

Nordisk Freizeit GmbH (ehem. Yeti GmbH)

Schöpstal Maschinenbau GmbH

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

SKAN Deutschland GmbH

Sysmex Partec GmbH

ZEISS Digital Innovation

Weißwasser:

Familienunternehmen Kunze

Kreisel GmbH & Co.KG

SpiegelArt Steffen Noack GmbH & Co.KG

Stadtwerke Weißwasser GmbH

Stölzle Lausitz GmbH

Uhren & Schmuck Schirrock

Willms Weißwasser GmbH & Co .KG

Zittau: