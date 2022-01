Ausbildungswoche „Schau rein startet“

Dynamo verlängert mit Broll & Löwe

Dresden. „Nummer 1" der Schwarz-Gelben unterschreibt bis 30. Juni 2024 Die SG Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Kevin Broll vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der Torwart unterschrieb in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie sein neues Arbeitspapier, das Gültigkeit für die ersten beiden Ligen besitzt. Kevin Broll sagt: „Der Verein und die Stadt Dresden sind für mich schon eine Art ‚zweite Heimat' geworden. Wir haben hier eine super Truppe beisammen, ich fühle mich rundum wohl und bin davon überzeugt, dass wir auch in Zukunft mit dieser Mannschaft, dem leidenschaftlichen Umfeld und den besonderen Fans im Rücken unsere Ziele erreichen werden. Ich bin froh und glücklich, dass ich den Weg der Sportgemeinschaft weiterhin mitbestreiten und mitgestalten kann." Kevin Broll wechselte im Sommer 2019 von der SG Sonnenhof Großaspach nach „Elbflorenz" und absolvierte seitdem 96 Pflichtspiele für Dynamo, in denen er 31-mal ohne Gegentreffer blieb. Mit 19 von 38 gegentorlosen Partien in der Drittliga-Saison 2020/2021 hatte der gebürtige Mannheimer einen wesentlichen Anteil am direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Der 1,85 Meter große Schlussmann gehört aktuell zudem zum Mannschaftsrat der SGD. 32 Jahre alter Außenverteidiger unterschreibt bis 30. Juni 2023 Die SG Dynamo Dresden hat den Vertrag mit Chris Löwe vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der Außenverteidiger unterzeichnete in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie sein neues Arbeitspapier, das Gültigkeit für die 2. Bundesliga besitzt. Chris Löwe sagt: „Diese Saison mit dieser Mannschaft in dieser herausfordernden Liga macht mir als Fußballer unfassbar viel Freude. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt packen und unser Ziel erreichen werden. Daher habe ich mich aus voller Überzeugung entschieden, eine weitere Saison das Trikot der Sportgemeinschaft zu tragen. Auch möchte ich unbedingt auf dem Rasen erleben, wie das Rudolf-Harbig-Stadion wieder ausverkauft sein wird und wir gemeinsam mit unseren einmaligen Fans um den Sieg kämpfen. Es steht außer Frage, dass ich mich als gebürtiger Sachse auch im besonderen Maße mit Dynamo Dresden identifiziere." Chris Löwe wechselte im Sommer 2019 von Huddersfield Town aus England nach „Elbflorenz" und absolvierte seitdem 54 Pflichtspiele für Dynamo, in denen ihm zwei Tore und fünf Vorlagen gelangen. In der Drittliga-Aufstiegssaison kam er aufgrund eines Außenbandrisses im Knie auf zwölf Einsätze – in der aktuellen Serie absolvierte der gebürtige Plauener 16 der 21 Pflichtpartien über die volle Distanz und trug dabei zweimal die Kapitänsbinde. (pm/SG Dynamo Dresden) Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.