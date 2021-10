Energiekrise

Stollen im Glockenturm der Frauenkirche

Dresden. 300 handgefertigte Ein-Kilogramm-Stollen hat Bäckermeister Rüdiger Zopp heute (15. Oktober) Stufe für Stufe in den Glockenstuben der Dresdner Frauenkirche geschleppt. Dort in 29 Metern Höhe reifen die Dresdner Christstollen als erste »Frauenkirchen-Edition« jetzt 40 Tage lang, ehe sie Ende November wieder ausgelagert werden und in den Verkauf gehen. „Entscheidend für das spätere Geschmackserlebnis ist die richtige Reifung des Stollens. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, -qualität und -zirkulation spielen dabei eine große Rolle. Für meine Sonderedition suchte ich mit Stiftungsarchitekt Thomas Gottschlich den perfekten Platz. Ich bin sicher: Dieser klang- und bedeutungsvolle Ort in unserer Frauenkirche macht den Stollen einzigartig", so Rüdiger Zopp. Seine Bäckerei auf der Bahnhofstraße 70 in Großzschachwitz gilt als ältester Bäckereistandort Dresdens, wurde 1547 erstmals urkundlich erwähnt. Rüdiger Zopp führt das Geschäft seit 2009. Die Frauenkirchen-Edition kann online bestellt werden.300 handgefertigte Ein-Kilogramm-Stollen hat Bäckermeister Rüdiger Zopp heute (15. Oktober) Stufe für Stufe in den Glockenstuben der Dresdner Frauenkirche geschleppt. Dort in 29 Metern Höhe reifen die Dresdner Christstollen als erste…