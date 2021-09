Tag der Ausbildung in Pirna

Cover Letter Admissions Officer writing service that saves from troubles. Your thesis is likely to be one of the most complicated types of assignment among those you will have to write throughout your academic career. Its huge size, steep requirements to originality, the need to masterfully navigate among dozens of pre-existing papers, books and magazine articles on the subject, formatting skills and many other Der „Tag der Ausbildung“ ist die landkreisweit größte Berufsorientierungsmesse und feiert dieses Jahr sein 20. Jubiläum. Mehr als 130 Unternehmen aus der Privatwirtschaft bzw. öffentliche Einrichtungen sind dieses Jahr dabei und präsentieren ihre Ausbildungsangebote.

Die Ausbildungsmesse richtet sich vor allem an Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen sieben bis zehn. Sie können sich ich über zukuünftige regionale Arbeitgeber oder weiterführenden Schulen informieren. Auch die Eltetern sind herzlich eingeladen, mit potentiellen Ausbildungsbetrieben ins Gespräch zu kommen.

Schülerinnen und Schüler können sich auf der Berufsorientierungsmesse vor allem zu den verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten der öffentlichen und privaten Arbeitgeber sowie zu dem Angebot von privaten Bildungsträgern und weiterführenden Schulen informieren. Während die öffentlichen Arbeitgeber landesweite Ausbildungsberufe wie z. B. bei der Polizei Sachsen oder im Finanz- und Verwaltungsdienst vorstellen, stellen die privaten Arbeitgeber ihre spezifischen Ausbildungsmöglichkeiten den Interessenten vor. Zudem geben der DEHOGA Sachsen e. V. - Regionalbüro Dresden sowie die Kreishandwerkerschaft Südsachsen zusammen mit den Mitgliedsunternehmen Auskunft über die Berufsbilder der jeweiligen Branche.

Daneben wird es zahlreiche Mitmach-Angebote geben, darunter Azubi-Speed-Dating, eine Schnitzeljagd mit dem Kreisjugendfeuerwehrverband, einen Vortrag „Tipps und Tricks für die eigene Bewerbung“ sowie eine Hundevorführung des Hauptzollamts Dresden.

Für die Berufsorientierungsmesse muss sich jede Person online anmelden, die die Veranstaltung besuchen will. Zur Verfügung stehen zwei Zeitfenster: