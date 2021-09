Die zÃ¼ndente Idee fÃ¼r SchÃ¼ler

Anyone who can research paper narcissistic personality disorder one day Pay Someone To Write A College Paper Introduction Tense. It really helped me math with my math Für angehende Auszubildende ist dieser Tag die Gelegenheit mit dem Beruflichen Schulzentrum, mit Firmen sowie mit Ansprechpartnern in Sachen Ausbildung aus dem Landkreis Meißen und darüber hinaus ins Gespräch zu kommen. Bereits zum zwölften Mal veranstalten das BSZ TW Riesa, die Agentur für Arbeit Riesa und das Jobcenter des Landkreises Meißen die größte Ausbildungsbörse im Landkreis für Schüler, die kurz vor der Berufswahl stehen.

50 Unternehmen sind dabei

An diesem Tag werden Arbeitgeber aus Industrie, Handwerk, Gastronomie, Verwaltung, Handel und Dienstleistung aktiv um Nachwuchskräfte für ihre Unternehmen werben. Gleichzeitig öffnet das BSZ TW Riesa seine Türen für alle Interessierten, die in das Berufliche Gymnasium, in die Fachoberschule, in berufsvorbereitende Klassen oder in eine duale Ausbildung wechseln wollen. Rund 50 Unternehmen informieren über Ausbildungsmöglichkeiten, Einstellungsvoraussetzungen, Lerninhalte und geben einen optimalen Einblick in das Berufsleben.

Erstmalig werden Informationsstände ehemaliger Absolventen aller Schularten aufgebaut, mit denen Fragen und eigene Erfahrungsberichte ausgetauscht werden können. Ergänzt wird der Tag durch eine Tombola und ein breitgefächertes Catering-Angebot, welches im Vorfeld gemeinsam mit dem Beruflichen Gymnasium organisiert wird.

So kommt ihr rein

Um einen geregelten Zugang zur Veranstaltung zu gewährleisten, gibt es zwei Zeitslots in denen die Besucher die Ausbildungsbörse besuchen können. Die Ausbildungsbörse kann kostenlos von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr sowie von 12 bis 14 Uhr erkundet werden. Hierfür muss ein kostenloses Ticket über die Online Plattform Eventbrite erworben werden. Dieses ermöglicht gleichzeitig eine vorzeitige Kontaktregistrierung. Allenfalls erfolgt die Kontaktregistrierung schriftlich im Eingangsbereich. Die künftigen Arbeitgeber freuen sich darauf, die künftigen Azubis am 2. Oktober im BSZ TW Riesa begrüßen zu dürfen.

Kontakte

Website:www.focus-future.net

Instagram:@bsztwriesa

Facebook:@Tag der offenen Tür & Ausbildungsbörse