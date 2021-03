Unterricht im Ausland

help on dissertation knowledge management College http://jval.ch/phd-thesis-on-nanotechnology/ Zinch help concluding essay university british columbia phd thesis Auch in diesem Jahr vergibt das Geldinstitut Teilstipendien für einen schulischen Auslandsaufenthalt bis zu 2.500 Euro. Achtung: Bewerbung bis zum 30. April 2021 möglich. Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Elbe-Elster, die ein Schuljahr im Ausland absolvieren möchten, können sich bei der Sparkassenstiftung »Zukunft Elbe-Elster-Land« um ein Teilstipendium bewerben. Der bewerbende Jugendliche sollte das 9. Schuljahr abgeschlossen haben sowie kulturelle und soziale Aufgeschlossenheit in sich tragen.

Welche Unterlagen mit der Bewerbung einzureichen sind, können dem Internetauftritt der Sparkassenstiftung unter www.sparkassenstiftung-ee.de im Menü Förderungen/Auslandsstipendium entnommen werden. Seit 2001 waren 104 Jugendliche aus Elbe-Elster mit einer finanziellen Förderung der Sparkassenstiftung im Gepäck im Ausland. Alle Stipendiaten haben ihren Wissenshorizont im Ausland erweitert und sind mit unvergesslichen Lebenseindrücken zurückgekehrt.

Bewerbungen zum Auslandsstipendium an: Sparkassenstiftung, »Zukunft Elbe-Elster-Land«, Berliner Straße 43 in 03238 Finsterwalde oder in allen Geschäftsstellen der Sparkasse. Für telefonische Auskünfte: Thomas Hettwer gern unter 03531/ 785 10 10.