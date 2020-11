Online-Elternabende geben Einblick ins Handwerk

You Used Car Buying Essays writing at absolutely no risk to you. You may not want to share some of your personal data with us, which is why our company guarantees that your private information will never be published elsewhere. It will only be used to complete financial transactions or sign your papers. Im Wissen um die große Bedeutung der Mütter und Väter bei der Berufswahl von Jugendlichen bietet die Handwerkskammer Dresden in Kooperation mit ostsächsischen Schulen ab 24. November erstmals Online-Elternabende an, in denen die Karrieremöglichkeiten im Handwerk im Mittelpunkt stehen.

Gerade zu Corona-Zeiten, wenn zahlreiche Ausbildungsmessen und Angebote zur Berufsorientierung für Jugendliche ausfallen, geht dieses Online-Angebot das Thema auf eine neue Weise an. »Wir sprechen bewusst die Mütter und Väter an, deren Kinder demnächst vor dem Schulabschluss stehen.

Wir werden ihnen aufzeigen, welche großen beruflichen Chancen eine duale Ausbildung im Handwerk ihren Töchtern und Söhnen in der Region bietet«, erläutert Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden.

Fortunately, now you can just pay for essay and stop stressing yourself with it. Get Homework Help Bbc from the Service That Will Never Let You Down. Geplant ist jeweils ein Online-Elternabend pro Landkreis im Kammerbezirk Dresden. So können die Teilnehmer gezielt Fragen per Chat oder Telefon zu Ausbildungsplätzen und Berufsschulen vor Ort stellen. Der Elternabend für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge findet am 24. November, 19 Uhr, statt. Zur Teilnahme ist nur ein Computer mit ausreichender Internetverbindung nötig, es muss keine vorherige Anmeldung erfolgen.

Online-Elternabend: www.hwk-dresden.de/elternabend