Â»SCHAU REIN!Â«: Verschiebung oder Absage?

Derzeit hat die Corona-Pandemie auch die Abläufe der Ausbildungssuche und Berufsorientierung auf den Kopf gestellt. Viele Formate im und während des regulären Schulbetriebes sind pandemiebedingt weggefallen. So auch die Aktion »SCHAU REIN!«, die sich in den vergangenen Jahren im Landkreis Meißen und den Schulen etabliert hat.

Auch in diesem Jahr waren wieder 217 Unternehmen im Landkreis Meißen mit spannenden Berufsbildern angemeldet. Dann kam die Verschiebung. Aktuell ist es ungewiss, ob es in 2021 überhaupt durchgeführt werden kann.

Weitere Infos unter: https://www.bildungsmarkt-sachsen.de/schau-rein-sachsen.php