Lernen in den Ferien funktioniert!

Deshalb haben sich Schulen aller Schulformen dazu entschlossen, in den Sommerferien Unterricht zu ausgewählten Themen anzubieten. So auch an der Pestalozzi-Schule in Meißen. »Das Ziel unserer Ferienschule ist es, Schülern individuelle Hilfestellungen in einzelnen Fächern anzubieten, um so die Wissens- und Verständnislücken, die möglicherweise durch den Corona-bedingten Fernunterricht entstanden sind, zu schließen«, erklärt Schulleiter André Pohlenz.

An der Pestalozzi-OS haben sich acht Lehrer für jeweils mehrere Tage in der 1. und 5. Ferienwoche bereiterklärt, den über 50 interessierten Schülern aller Klassenstufen Ferienunterricht zu geben. »Wir haben Fachzirkel für die einzelnen Fächer gebildet, um die Schüler fachgerecht unterrichten zu können. Die Schüler haben die Themen, die sie festigen und wiederholen wollen, den Fachlehrern mitgeteilt, so dass sich diese individuell auf die einzelnen Schüler vorbereiten können«, fügt der Schulleiter an.

Der Unterricht findet im 1. und 2. Block statt, endet also am Mittag. Je nach Art und Anzahl der gewählten Fächern können Schüler angefangen bei einem Tag bis zu den kompletten zwei Wochen die Ferienschule besuchen. Nach diesem oder einem ähnlichen Muster organisieren alle Schulen im Landkreis den Unterricht.