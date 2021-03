Die Suche nach dem Studiumsplatz

Essay Writing Company. Services. Uk Dissertation Help Look No Further as the Dissertation Help Youve Been Wanting Is Here. Dissertations are one of the most complex and difficult assignments that students are required to write and submit during the course of their university. Dissertations are very lengthy and require a lot of time, attention to detail and focus to write. They often test a Für Studieninteressierte heißt es aufgepasst am 13. März. Die Staatliche Studienakademie Riesa unterstützt bei der Suche nach einem dualen Studienplatz und informiert in einer Online-Veranstaltung über die dualen Studienangebote der Riesaer Akademie. Zahlreiche Praxispartner stehen online für eine unverbindliche Videoberatung zur Verfügung. Weiterhin präsentieren sich alle Studiengänge der Staatlichen Studienakademie Riesa in verschiedenen Vortragsveranstaltungen.

So gibt es Vorträge zu: Maschinenbau, Energie- und Umwelttechnik, Labor- und Verfahrenstechnik, Event- und Sportmanagement sowie Handelsmanagement und E-Commerce.

Online-Studienberatungen mit unseren Studiengangsleitern geben Studieninteressierten aber auch Eltern die Möglichkeit für individuelle Fragen zum dualen Studium an der BA in Riesa. Um Anmeldung wird unter www.ba-riesa.de gebeten.

Weiterhin informiert die Wohnungsgesellschaft Riesa zu günstigen Wohnmöglichkeiten in Riesa für künftige Studienanfänger.

Die Angebote (10 bis 14 Uhr) im Überblick:

Individuelle Studienberatungen nach Anmeldung

Vorträge zu den Studienangeboten siehe Programm