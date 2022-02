Per Anruf zum Traumjob

Das erste Schulhalbjahr neigt sich dem Ende zu und mit dem Halbjahreszeugnis beginnt bei vielen Schüler/innen die „heiße Bewerbungsphase“. Dabei stellen sich Jugendliche aber auch Eltern oft die Frage: „Wie geht es nach der Schule weiter?“

Hilfreich für die berufliche Orientierung ist das Hineinschnuppern in den jeweiligen Wunschberuf. Das ist natürlich auch in den Winterferien möglich – egal, ob in einem freiwilligen Praktikum oder im Ferienjob: Hauptsache man hat seinen Wunschberuf einmal praktisch ausprobiert und weiß, ob dieser den Vorstellungen entspricht. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, wo man Lehrstellen und Prakti-kumsplätze in der Region findet, wie die perfekten Bewerbungsunterlagen aussehen und was beim Ausbildungsvertrag zu beachten ist.

Die Spezialisten in Sachen Ausbildung in der Region beantworten gern alle Fragen und unterstützen dabei, den geeigneten Berufsweg zu finden und gut informiert in die Ausbildung zu starten.

Da zum aktuellen Zeitpunkt die Termine für zahlreiche Informationsveranstaltungen und Messen noch nicht feststehen, haben Sie jetzt die Möglichkeit, sich telefonisch von den Experten zum Thema Berufsausbildung beraten zu lassen.

Donnerstag, 10. Februar, 16 bis 20 Uhr

Berufs- und Studienberatung

Kontakt: 0351/28852211

Berufs- und Studienberatung

Kontakt: 03591/662333

Berufs- und Studienberatung

Kontakt: 03501/791505

Berufs- und Studienberatung

Kontakt: 03525/711213

Ausbildungsmöglichkeiten im Handwerk

Kontakt: 0351/4640-987

Ausbildung in Industrie und Handel

Kontakt: 0351/2802-987

