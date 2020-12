Der Puck rutscht, weil der Rubel rollt

phd thesis mba cheap dissertation writing services help writing an informative essay online masters degree programs no thesis Eishockey ist ein sehr kostenintensiver Sport. Das wissen die Eltern kleiner Cracks spätestens dann, wenn sie von einer Shopping-Tour mit den Taschen voller Ausrüstung, aber sehr leichtem Portemonnaie heimgekehrt sind. Aber auch im Profibereich ist dieser Sport eine teure Sache. Und bezahlbar nur für Klubs mit finanzkräftigen Sponsoren und vielen Zuschauern.

Doch noch rutscht der Puck übers Eis. Zuerst gab’s vom Freistaat ein zinsloses Darlehen in Höhe von 300.000 Euro für die Eislöwen. Dann flossen 500.000 Euro aus einem 200-Millionen-Topf des Bundes, der für die Kompensierung der Einnahme-Verluste wegen fehlender Zuschauer bis 31. Dezember bereitgestellt wurde. Laut einer Berechnung stünden den Dresdnern daraus sogar 713.000 Euro zu, doch diese Summe gab’s nicht in voller Höhe – wegen besagten Darlehens. Die Eislöwen überlegen nun, dieses zurückzuzahlen und dann den kompletten Zuschuss vom Bund zu erhalten. In Aussicht stehen zudem weitere Gelder für den Rest der Saison. Wie gesagt, Eishockey ist ein teurer Sport – aktuell vor allem für den Steuerzahler.

Dynamo ist weiter Spitzenreiter – und will einen Sieg vor der Rekord-(Geister-)Kulisse.