Infoveranstaltung fÃ¼r FSJ-ler

Wer sich für die Gesellschaft engagieren möchte, kann sich in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) ausprobieren. Der Arbeiter-Samariter-Bund bietet Interessierten sachsenweit jährlich rund 70 Plätze.

Das Freiwillige Soziale Jahr ist für viele zwischen 16 und 26 Jahren eine Option. FSJ-ler dürfen sich sechs bis 18 Monate in einem sozialen Beruf ausprobieren, beispielsweise im Kindergarten, Pflegeheim, einer Behinderten- oder Jugendeinrichtung.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Landesverband Sachsen e.V. lädt Interessierte erstmals zur virtuellen Informationsveranstaltung ein und berichtet rund um die Möglichkeiten eines FSJ: Our Read More Heres are top quality as well as affordable. Its really the best way to take any dissertation up to the next level. You can check the feedback of our editors to see that previous customers have been highly satisfied with their performance. We guarantee our editing to live up to your expectations. Here at Thesis Helpers we understand that good dissertation editors Am Dienstag, den 27. April, von 17 bis 19 Uhr.

Link: https://indigo.collocall.de/asb-yz7-hsk / Zugangscode: 922889

Zugang zur Veranstaltung auch über die Website unter www.asb-sachsen.de. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.