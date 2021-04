GirlsDay muss online stattfinden

Physics Today Jobs: Physics: Optics and Laser, Physics: Photonics, , Sterling, Virginia , http://www.greber.cc/?how-to-write-a-high-school-scholarship-application at Thorlabs, Inc. Die Arbeitsgemeinschaft »Mädchen und junge Frauen« hat entschieden, den GirlsDay in diesem Jahr digital durchzuführen. Die Inzidenz im Landkreis Meißen ist nicht kompartibel mit einer analogen Durchführung. »Wir bedauern das sehr, müssen aber dem Infektionsschutz gerecht werden«, erklärt Petra Seipolt, Sprecherin der AG und Kreisjugendring Meißen e.V.

Wegen der pandemischen Lage seit dem Frühjahr 2020 musste der Mädchenaktionstag im März vergangenen Jahres ersatzlos ausfallen. Für dieses Jahr haben die engagierten Frauen ein neues Konzept entwickelt und eine dezentrale Veranstaltung vorbereitet. Gleichzeitig wurde parallel ein digitales Format geplant, welches nun zum Zuge kommt. Ab sofort können sich die Mädchen über den Link bit.ly/3bBA2Oc einwählen.

Im Weiteren findet am 29. April, 16 bis 17 Uhr, ein »Girls talk about work & life« per Zoom statt. Unter bit.ly/2ZRsfpQ kann man sich dafür einwählen. Alle Beteiligten freuen sich bereits auf ein persönliches Wiedersehen beim nächsten Girls Day am 28. April 2022.