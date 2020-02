Azubi & Studi‘xtra goes online

Wir geben zu, es hat ein bisschen gedauert, bis wir die geniale Idee hatten, unser Sonderprodukt für Schüler, Azubis und Studenten auch deren Bedürfnissen anzupassen. Aber getreu dem Motto aller Hausarbeiten: »Besser spät als nie.« hat unser Azubi’xtra jetzt einen eigenen Instagram- und Facebook-Account.



Auf unseren Accounts bekommt ihr täglich neuen Input. Wie auch in unserem Magazin, gibt es dort Tipps zum Studi- und Azubialltag und natürlich dazu, wie ihr überhaupt erstmal dahin kommt. Wir zeigen euch, wie ihr den richtigen Beruf findet, wie ihr ein Bewerbungsschreiben formuliert und euch am besten auf Vorstellungsgespräche vorbereitet. Außerdem versorgen wir euch mit witzigen Lebensweisheiten und stellen euch verschiedene Berufe vor.



Erst die Arbeit, dann das Vergnügen



Um die ganze Geschichte ein bisschen spannender zu gestalten, lernt ihr bei unseren TakeOvern jeden Donnerstag einen anderen Beruf kennen und das live und in Farbe. Dabei geben regionale Unternehmen Einblicke in ihren Berufsalltag und vermitteln euch einen Eindruck, was euch in diesem Job erwartet.



Besonders interessieren uns dabei außergewöhnliche Jobs und Berufs- und Lebenswege, zum Beispiel der Werdegang eines Radiomoderators, Tätowierers oder Personal Trainers. Doch damit es vor lauter Arbeit nicht zum Burn-Out kommt, findet ihr bei uns die passende Abwechslung. Wir stellen euch jeden Sonntag Filme, Bücher, Serien, Podcasts oder TED-Talks vor, bei denen ihr perfekt vom stressigen Alltag abschalten könnt. Und falls euch zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, findet ihr auf unseren Accounts jeden Samstag eine Liste mit Partys in eurer Umgebung.

Und weil wir wissen, dass Schüler, Studenten und Azubis immer knapp bei Kasse sind, haben wir für euch immer mal wieder coole Gewinnspiele parat.



Also folgt uns auf Instagram und Facebook, um nichts zu verpassen! Das neue Azubi‘xtra Magazin liegt ab dieser Woche in euren Schulen aus und ist über unsere Website als E-Paper zu lesen.

Ihr habt Anregungen oder Fragen? Dann schreibt uns einfach über Instagram oder Facebook. Ansonsten scrollt durch unseren Feed oder schaut auf unserer Internetseite vorbei.