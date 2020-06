Was machen eigentlich ... Fachlageristen?

Produktion und Handel müssen Waren und Bauteile blitzschnell erhalten: Damit keine Verzögerung entsteht, jeder Kunde zufrieden ist und alle Fertigungsprozesse Reibungslos ablaufen, behalten Fachlageristen alles im Blick.

Sie kennen den Wareneingang, wissen, wo welche Güter zu finden sind, und haben den Plan, was in der nächsten Lieferung rausgeht. Fachlageristen sind rund um die Ware im Einsatz. Sie nehmen Güter an, kontrollieren anhand der Lieferscheine Typ, Anzahl und Qualität der Güter und lagern sie sachgerecht ein. Sie kümmern sich um die Sortierung und Registrierung und bringen die Ware an ihren Bestimmungsort, beispielweise in ein Hochregallager oder ins Kühlhaus. Auf der anderen Seite organisieren Fachlageristen Lieferungen für den Versand. Sie stellen die ausgehenden Güter zusammen und verpacken sie für den Transport. Die Pakete beschriften sie entsprechend, stellen die nötigen Papiere für die Sendung aus und verladen alles in das Transportmittel.Als Hilfsmittel dient ihnen meist der Gabelstapler, den Fachlageristen auch in Schuss halten müssen.

Dank spezieller Software behalten sie stets den Überblick über den aktuellen Bestand im Lager. Fachlageristen arbeiten meist auf Laderampen oder in Lagerhallen von Logistikzentren von Groß- und Einzelhandelsbetrieben. Sie kommen auch in der Elektroindustrie, im Versandhandel, in der chemischen Industrie, im Metall- und Fahrzeugbau, bei Herstellern von Baustoffen oder in Druckereien zum Einsatz.