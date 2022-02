Zuhause bleibt die KÃ¼che kalt! Wer bestellt, isÂ´n Held

Die Said Phd Thesis for hire for buy custom research paper online. by actor movies in how do i turn off mail on my iphone 6, timetable research proposal. Compare and contrast two ideas also, consequently, finally, however, furthermore, moreover, therefore, thus adding ideas together: Also, besides, first (second, third), furthermore, in fact, suggest for writers professional Unterstützungsaktion „Wer bestellt, is´n Held“ für die Großenhainer Gastronomen wird verlängert. Noch bis einschließlich 13. Februar ist es nun möglich, bei einer Speisenbestellung oder bei einem Restaurantbesuch einen Stempel bei einem der teilnehmenden Partner zu sammeln, um für eine volle Sammelkarte einen „Großenhainer Elfer“ zu erhalten.

„Das große Feedback auf die Aktion und damit die Unterstützung für unsere lokalen Gastronomen freut uns sehr und hat uns dazu bewogen, die Aktion zu verlängern", Wirtschaftsförderer Tom Quenstedt. „Gleichzeitig freut es uns auch, dass sich mit der „Nudeloase" auf der Poststraße und der Pizzeria Ristorante „Mamma Mia" auf der Schloßstraße neue Partner der Aktion anschließen. So gibt es für den Zeitraum bis zum 13. Februar noch zwei weitere Gastronomen, bei denen man für eine Essensbestellung mit einem Stempel auf der Sammelkarte belohnt wird."

Komplett abgestempelte Sammelkarten können bis einschließlich 24. Februar 2022, während der jeweils aktuell gültigen Öffnungszeiten, in der Großenhain-Information im Rathaus gegen einen „Großenhainer Elfer“ eingetauscht werden. Dieser wiederum kann dann als Gutschein im Wert von 11 Euro bei allen teilnehmenden Geschäften, Gastronomen und Dienstleistern in Großenhain eingesetzt werden.

Gestartet war die Kampagne „Zuhause bleibt die Küche kalt! Wer bestellt, is´n Held!" Ende 2021 mit 11 Gastronomen. Aktuell beteiligen sich folgende Gastronomen an der Aktion: Osteria „Vecchie Mura", Gaststätte Kupferberg, Bäckerei Brodauf, Der Bergkeller, Gaststätte Weßnitz, Stadtparkrestaurant Mücke, Parkschänke Zabeltitz, Meyers Gaststätte, Blaue Laterne, Pension/Imbiss Rotes Haus, Restaurant „Hestia", Nudeloase, Pizzeria Ristorante ‚„Mamma Mia".

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.