SpezialgerÃ¼st im Kalkbergwerk Miltitz

review - Cooperate with our writers to get the top-notch coursework meeting the requirements Allow us to help with your essay or Mit Hilfe eines viele Meter hohem Spezialgerüstes hat die Bergsicherung Freital GmbH und Gemeinhardt Service GmbH den verschütteten Notausgang des Miltitzer Kalkbergwerkes wieder freigelegt. Sie waren bereits vor einigen Jahren drinnen: Die Mitarbeiter der Gemeinhardt Service GmbH. Bei einer Weihnachtsfeier in der Pulverkammer lernten sie das alte Kalkbergwerk Miltitz kennen – und lieben. Nun mussten manche der Kollegen wieder in den Berg, aber nicht um zu feiern, sondern um zu helfen: Bei einem Felsschlag wurde der für die Nutzung des Bergwerks notwendige Notausgang verschüttet.

check heres to scale your content creation and get more website traffic. Here's how: Baustelle unter Tage

Im Auftrag der Gemeinde Klipphausen und der Bergsicherung Freital GmbH durften die Roßweiner Gerüstbauer mit Spezialgerüsten die Grundlage für die Sanierung schaffen. Mitarbeiter der Bergsicherung verdichten nun die Pfeiler und richten abschließend die Treppe für den Notausgang wieder. Mirko Knöfel, Bürgermeister der Gemeinde Klipphausen, hofft, dass bis Ende August alle notwendigen Arbeiten beendet sind und der Normalbetrieb im September wieder gestartet werden kann.

So steht eine Dresdner Tauchschule bereits in den Startlöchern für die ersten Kursmöglichkeiten des Jahres im Höhlentauchen. Dirk May, Bauleiter der Gemeinhardt Service GmbH aus Roßwein, freut sich über Herausforderungen wie an dieser Stelle: »Wir haben uns ganz auf den Bereich Spezialgerüstbau konzentriert und waren daher erste Wahl als es galt, ein Arbeitsgerüst auf schwierigem Hang aufzubauen.« Und Walter Stuber, einer der beiden Geschäftsführer der Gemeinhardt Service GmbH, ergänzt: »Wo andere beim Gerüstbau aufhören, dort fangen wir erst an. Geht nicht gibt es für uns nicht.«

Get best see urls in U.S. at MyAssignmenthelp.com. Top paper editing services in U.S. at low price available. Avail when you need paper editors Führungen während der Bauphase

Interessenten können auch während der Bauphase das Bergwerk nach Anmeldung bei der Gemeinde Klipphausen im Rahmen einer Führung besuchen und so sehen, wie die Bergsicherung und die Gemeinhardt Service GmbH mit ihrer Felssicherung weitergekommen sind. »Wir freuen uns, wenn untertage alles wieder normal laufen kann. Mit unserer Gerüstbauerkolonne sind wir kurzfristig in der Lage, das Arbeitsgerüst ein paar Meter weiter erneut aufzubauen, wenn die Bergsicherung Freital grünes Licht gibt. Es wird aber nicht dasselbe sein – durch die unterirdischen Felsformationen muss auch der neue Standort komplett neu geplant werden. Aber genau das ist es, was unsere Arbeit so abwechslungsreich macht«, so Stuber abschließend. Jetzt wird an einer funktionierenden Öffnungsstrategie für 2021 gearbeitet.

Kontakt:

Triebischtalstraße

01665 Klipphausen

OT Miltitz-Roitzschen

Eigentümer: Gemeinde Klipphausen

Telefon: 035204/217-0

Öffnungszeiten: derzeit bis Ende August geschlossen

www.kalkbergwerk.de

Mail: anfrage@kalkberg-werk.de