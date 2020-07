"Offene Werkstatt" startet

Die Handwerkskammer hat aus diesem Grund das Konzept einer offenen Werkstatt ins Leben gerufen, um die größte Herausforderung des Handwerks - den Fachkräftemangel - zu meistern. Schüler als auch das Handwerk der Elbregion können davon profitieren. Gelingen soll dies ganz aktuell mit den innovativen Freizeitangeboten, in denen ein Mentor aus dem Handwerk Projekte mit Jugendlichen zunächst in den Bereichen Elektro, Metall und Bau umsetzt.

»Der offene Zugang zu Material, Werkzeugen und Wissen soll kreative und unentdeckte Potentiale fördern, die eine spätere Berufswahl erleichtern können«, erklärt Stephan Franck vom Qualifizierungszentrum Riesa

Die Offene Werkstatt als Pilotprojekt

Ab den Sommerferien begleiten deshalb in Projektkooperationen drei Handwerksbetriebe: die Köhler GmbH für den Bereich Elektro, Stratos GmbH für den Bereich Metall und TSM Bau GmbH für den Bereich Bau mit ihren betrieblichen Ausbildern ein Handwerkercamp in der Werkhalle Lange Straße 51c (hinter Musikschule in Weida). Darüber hinaus werden mit den Handwerksunternehmen Konzepte für das Schuljahr 2020/21 erarbeitet, die in den Bereichen GTA etabliert werden sollen. Weitere Handwerkercamps in den kommenden Ferien sind bereits in Planung. »Junge Talente sollen mit einem vielschichtigem Angebot vor Ort für das lokale Handwerk interessiert sowie für weitere handwerkliche Tätigkeiten begeistert werden«, fügt er an.

Die Projekttage und Repair-Café

Die Projekttage innerhalb der offenen Werkstatt werden für Schüler jeder Altersgruppen offengehalten. Aber die Anzahl der Teilnehmer ist jeweils auf sieben Jugendliche begrenzt. Um den Charakter der offenen Werkstatt als eine Begegnungsstätte für junge Menschen weiter zu etablieren, ist ein »Repair-Café« mit einem wechselnden Themenangebot angedacht.

Die Ziele

Mit neuen Technologien, traditionellen Handwerk und einem Mitmach-Effekt wird ein hoher Grad an Identifikation der Jugendlichen mit einem Handwerkszweig erzeugt, die einlädt in Zukunft als Handwerker in der Elblandregion zu arbeiten. Ein weiteres Ziel im handwerkliche Projekt ist die Offenheit gegenüber neuen Partnern. Neue Ideen sind bei den teilnehmen Handwerksfirmen, der Kreishandwerkerschaft und dem Qualifizierungszentrum Region Riesa GmbH jederzeit willkommen.

Workshops:

»Da geht mir doch ein Licht auf: Bau Deine eigene Designlampe«: 20. bis 24. Juli

»Mal mal!: Gestalte Deine eigene Wand«: 10. bis 14. August

Teilnahmegebühr jeweils 50 Euro incl. Mittagessen

Anmeldung unter 0157/51709375 oder franck@qz-riesa.de (Restplätze sind noch frei!)