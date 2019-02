Offene Arme für ein Start Up in Riesa

Genau so pfiffig wie die Werbekampagne für das kleine, leere Ladengeschäft im Außenbereich der Elbgalerie, so pfiffig soll auch der neue Mieter sein. Das Team um Centermanager Andree Schittko wünscht sich ein echtes »StartUp« für Riesa. »Man kann als Vermieter mittlerweile nicht mehr warten, bis ein passender Mieter an die Tür klopft«, versichert Andree Schittko. Für den Leerstand in der Elbgalerie - zu der der kleine Laden außerhalb rein gebäudetechnisch gehört - hat man sich ein anderes Konzept erdacht. Einen Wettbewerb! »Wir wollen Gründer anlocken, die bisher vielleicht zu Hause oder in der Garage ihren Shop bestritten haben: Kommt in die Stadt und bereichert dort das Angebot!«, fügt er an.

Für alle die Angst haben, die laufenden Kosten nicht von Anfang an schultern zu können, haben viele Unternehmen und Institutionen der Stadt ein Paket geschnürt, das gerade im ersten Jahr viele Sorgen abnimmt und so Zeit für den Aufbau eines Kundenstamms bietet. So spendiert die Elbgalerie die Kaltmiete des Ladens für ein ganzes Jahr. Die Volksbank stellt für eben diese Zeit gebührenfrei ein Firmenkonto, ein Kartenzahlgerät und Beratungsleistungen zu Verfügung. Feralpi Stahl zahlt 2000 Euro in bar beispielsweise für Ladenbau, Material oder Personal. Die IHK in Riesa hilft beim Gründungskonzept und allem was dazu gehört. Einen Beratungsgutschein von 400 Euro stellt die Agentur Eldorado.Valley zur Verfügung. Eichler Design erstellt kostenlos ein Logo oder eine Beschriftung fürs Schaufenster.

Geliefert werden muss dafür schriftlich ein schlüssiges Geschäftskonzept mit Ausblick.

Bewerbung an: centerleitung@elbgalerie-riesa.de

Aktuelle Partner

Elbgalerie Riesa

Feralpi Stahl

Volksbank Riesa eG

Friday Night - Markeninszenierung

Eldorado.Valley - Agentur für Strategie und Taktik

Eichler Design - Helden der Werbung

IHK Dresden