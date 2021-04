Neuer Job fÃ¼r alten Zopf

Vorne kurz, hinten lang, an den Seiten gestuft und oben toupiert... mit ganz genauen Vorstellungen über ihre neue Frisur kommen viele Kunden zu Christin Fischer und Christin Oehmigen nach Zabeltitz. Die Friseurmeisterin und ihre Angestellte zücken dann die Scheren und werden kreativ. Als eine junge Kundin ihren Typ von Lang- auf Kurzhaarfrisur verändern wollte, tat es der Friseurin leid, die schönen langen Haar einfach zu entsorgen. »Ich erinnerte mich an eine Kollegin, die von einer Haarspende für den guten Zweck erzählt hatte«, so Christin Fischer.

Schnell war der Kontakt zum Verein »Die Haarspender« gefunden. Seit diesem ersten Erlebnis im vergangenen Jahr waren bereits drei weitere Damen unterschiedlichen Alters bereit, sich von ihrer langen Mähne zu trennen. Der österreichische Verein sammelt Spenden, um aus den gespendeten Zöpfen für kranke Kinder (3 bis 19 Jahre), denen ihre eigenen Haare wegen der Therapie ausgefallen waren oder Jugendlichen, die an Haarausfall leiden, kostenfreie Echthaarperücken zur Verfügung zu stellen. »Den Verein gibt es seit 2016 in Wien und er hat bisher bereits mehr als 150 Perücken an bedürftige Kinder abgegeben«, fügt sie an und ist begeistert von der guten Idee.

Dennoch gibt es bestimmte Voraussetzungen, die für eine Spende erfüllt sein müssen: So müssen die Haare eine Mindestlänge von 30 Zentimetern haben - wobei hier gilt: Je länger, desto besser! Eine ganz spezielle Abschneidetechnik stellt sicher, dass die Haare alle in der gleichen Länge geschnitten werden. Die Haare müssen strukturell gesund sein und dürfen keine Dauerwelle haben oder von natur extrem kraus sein. Auch gefärbtes, blondiertes oder getöntes Haar ist für eine Spende möglich. Für eine Perücke werden vier Zöpfe gleicher Farbe, Länge und Struktur benötigt. Derzeit stehen knapp 200 Partnersalons in Deutschland, Österreich, Schweiz und Ungarn zur Verfügung, die den abgeschnittenen Zöpfe ihrer Kunden zu einem neuen »Leben« verhelfen. Übrigens, können auch ganz alte Zöpfe, die man als Erinnerung vielleicht noch aufgehoben hat, gespendet werden.

Die Echthaarperücken können auf der Homepage des Vereins völlig unabhängig von Krankenkassen mit einem Antragsformular bestellt werden. Der Verein ist bestrebt Familien zu helfen, für die, die Kosten für eine Echthaarperücke von 1.500 bis 3.000 Euro nicht leistbar sind.

Für die Friseurmeisterin Christin Fischer, die seit fünf Jahren selbstständig ist und im historischen Ortskern von Zabeltitz zwischen Kirche und Bauernmuseum gemeinsam mit ihrer Schwester Claudia und dem Team des Kosmetik & Fußpflegestudios für ihre Kunden da ist, ist das ein einfacher Weg anderen zu helfen denen es nicht so gut geht. »Eine hübsche Echthaarperücke kann ganz sicher auch zur Gesundung beitragen«, hofft sie. Auch freut sie sich derzeit mit ihren Kunden mal fernab von allen Corona-Themen über dieses Engagement ins Gespräch zu kommen. »Es ist wirklich eine tolle Sache, die niemanden weh tut. Ich werde den Kontakt zum Verein auch weiterhin halten«, so Christin Fischer abschließend.

Christin Fischer

