Markt wieder am Rathaus

Am Mittwoch, 6. November, wird der Riesaer Wochenmarkt nach der Interimslösung vor der SACHSENarena erstmals auf dem neu gestalteten Rathausplatz stattfinden und dann wieder dauerhaft dort hinziehen. »Wir haben nach vielen Abstimmungsgesprächen mit allen Beteiligen Rahmenbedingungen geschaffen, die ein neues Ambiente für den beliebten Wochenmarkt mitten in der Innenstadt bieten«, erklärt Kerstin Köhler, Bürgermeisterin für Finanzen, Bildung, Service und Ordnung. Alle Händler wurden im Vorfeld durch die Stadt sowie den Marktbetreiber Magnet Riesa GmbH umfassend informiert.

Der neue Platz bietet Stellflächen für 35 Händler. Wasser- und Elektroanschlüsse auf dem Rathausplatz erhielten neue Leitungen. In der neuen Toilettenanlage ist ein separates WC nur für die Händler nutzbar. Im Vorfeld gab es viele Diskussionen und sogar Unterschriftensammlungen für und gegen einen Rückzug auf den Rathausplatz. Die städtische Marktlage überzeugt durch das idyllische Ambiente zwischen den historischen Stadthäusern, verliert aber in Bezug auf die Erreichbarkeit mit dem PKW. Viele Kunden ärgern sich über die begrenzten Parkflächen rund um den Markt. Davon gab es an der Arena mehr als ausreichend für ein schnelles Halten, Kaufen und Weiterfahren.

Veränderung soll Abhilfe schaffen

»Die Parksituation an den Markttagen konnte erheblich verbessert werden«, heißt es dazu aus dem Rathaus. Rund um den Rathausplatz und im Bereich von drei Gehminuten stehen - inkl. der Parkplätze Am Technikum, Käferberg und Dr.-Külz-Str. - nun insgesamt 206 Parkplätze zur Verfügung. Davon grenzen 79 Stellplätze direkt an den Rathausplatz oder befinden sich in unmittelbarer Nähe (Großenhainer Str., Klosterstraße, An der Freitreppe). Auf diesen Parkplätzen wird zu den Marktzeiten das kostenlose Parken mit Parkscheibe mit einer Zeitbegrenzung auf eine Stunde gestattet. Dieser Zeitraum ist ausreichend für einen Besuch und alle Einkäufe auf dem Markt. Die 60-Minuten-Lösung erlaubt eine bestmögliche Fluktuation und damit eine höhere Frequenz beim Parken, was ebenfalls im Interesse der Marktbesucherinnen und -besucher liegt.

Keine Knöllchen in der Eingewöhnungszeit

Die Vollzugsbediensteten der Stadtverwaltung werden in den ersten Tagen bei der Parkplatzsuche koordinierend zur Seite stehen. Die Stadt weist aber darauf hin, dass die Mitarbeiter nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch an den Markttagen im Bereich Rathausplatz unterwegs sein werden, um die Einhaltung der Zeitbegrenzung auf den Parkplätzen durchzusetzen. Das dient ebenfalls dazu, unzulässiges Dauerparken zu verhindern und dadurch möglichst vielen Markt- und Innenstadtbesuchern das Parken am Wochenmarkt zu ermöglichen.