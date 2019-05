Lecker durchs Jubiläumsjahr

Damit das 900. Jubiläumsjahr und der Tag der Sachsen in Riesa auch mit allen Sinnen erlebbar wird, haben der Stadtbahnverein und die FVG Riesa jetzt gemeinsam mit wichtigen Partnern Jubiläumsprodukte vorgestellt:

Das Jubiläumsbier »RIEZOWER«

In einer griffigen Klick-Flasche wurde das neue Riesaer Jubiläumsbier zur Automeile den Riesaern präsentiert und kommt ab Mitte Mai in den Handel. Limitiert auf 900 Kästen wurde das Bier beim Riesaer K&K Getränkefachgroßmarkt geordert. Die Etikettgestaltung stammt aus der Feder von Udo Merzdorf. »Bereits 2010 gab es ein Stadtbahnbier an diese erfolgreiche Tradition wollten wir im Jubiläumsjahr anknüpfen«, erklärte Stadtbahn-Vereinschef Kurt Hähnichen. Übrigens, ist das Bier acht Monate haltbar und wird daher das gesamte restliche Jubiläumsjahr genießbar sein.

Der Jubiläumschnaps »RIESALABIM«

Der echte Riesaer Bierlikör wird bereits seit sieben Jahren in sehr kleinen Stückzahlen hergestellt. Grundlage ist das Hammerbräu-Schwarzbier von Gunter Spies. Der Name für den Schnaps stammt aus einem Buch der Riesaer Schriftstellerin Renate Preuß. Sie erwähnte in der Riesen-Geschichte den Zaubertrunk, mit dem sich der Riese auf Menschengröße verkleinern konnte: So war aus »Simsalabim« »Riesalabim« geworden. Auf 200 Flaschen wurde die Produktion vorerst limitiert.

Die Jubiläumskekse »Riese als Butterkeks«

Nach einem Gestaltungsentwurf von Udo Merzdorf wurden spezielle Walzen für die Gebäckmaschine erstellt und mit dem Spekulatiusteig (natürlich ohne Weihnachtsgeschmack) entstand ein knuffiger Riese als Keks. In einem 150 Gramm-Beutel ist das Backwerk zusammen mit der Riesensage in den 18 Filialen der Bäckerei erhältlich. »Der Riese als Keks ist uns wirklich gut gelungen, so dass wir ihn auch nach dem Festjahr im Sortiment lassen werden«, erklärt Matthias Brade.

Die Jubiläumsnudel RIESAer Kelche

Die Teigwaren Riesa liefern ihre Nudelsorte »Fiori« als Riesaer Kelche in einer 500g Jubiläumspackung. Die Jubiläumsnudel wurde aus Hartweizen der heimischen Landwirtschaft produziert. Den Jubiläumskaffee unter dem Motto: »Arabica-Perle trifft Meißner Roten in französischer Eiche« haben wir bereits vorgestellt - Er ist in der Bäckerei Beutler und in der Riesa-Infomation erhältlich. »Mit all diesen Produkten erhoffen wir auch bei den Riesaern eine hohe Identifikation für alle Aktivitäten in diesem besonderen Jahr für Riesa zu erreichen«, fasst Oberbürgermeister Marco Müller zusammen.

Übrigens, alle Produkte gibt es auch im Präsentkorb für ca. 25 Euro.