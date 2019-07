Ich will ein Kümmerer für Unternehmer sein

Der neue Quartiersmanager für die Meißner Altstadt ist Marcel Noack und stammt aus ursprünglich aus Dresden. Gearbeitet hat er einige Jahre in Leipzig als Bildungsmanager und in der Unternehmensberatung beziehungsweise der Stadtentwicklung Leipzig. In Meißen will er aktiv zur lokalen Stadtteil- und Wirtschaftsentwicklung beitragen sowie kleine Händler, Unternehmer und Handwerker in der Innenstadt und dem Triebischtal bei ihren Problemen unterstützen. »Ich möchte gern als Koordinierungsinstanz und Kümmerer von den Unternehmern wahrgenommen werden«, erklärt Marcel Noack kürzlich vor den Stadträten. Ein wichtiger Aspekt seiner künftigen Arbeit ist auch die Ansiedlungsberatung für Meißen. »Ich will neue Unternehmer in die Stadt holen und so gegen den Ladenleerstand im Zentrum vorgehen«, erklärt er weiter.

In seinem neuen Büro in der Fleischergasse 2 ist jeder willkommen, der Unstimmigkeiten unkompliziert ansprechen will. Er ist auch für jede Anregung und kreative Hinweise für seine Arbeit offen und dankbar. Neue Projekte sollen die ansässigen Unternehmer zusammenführen und ein besseres Netzwerk wachsen lassen. Dafür will er künftig ganz praktisch den Verfügungsfons der Stadt nutzen. Damit habe man viele Möglichkeiten eine gute Entwicklung voranzubringen, fügt er an.

Kontakt:

Marcel Noack

Quartiersmanagement

Fleischergasse 2 in Meißen

Tel.: 01522/3384609

marcel.noack@stadt-meissen.de