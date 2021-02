Sven Binners Mehrweg-Kochbox

Our Professional Academic Writers service will support the fun and good times you can get during the college years. It depends on you, and the key to academic success is in your hands. There is no need to ensure all your academic tasks are finished on time with no signs of plagiarism. From this moment you are able to have the time of your life here and now. Lots of priceless memories will stay with you Selber etwas Leckeres kochen liegt voll im Trend und wenn dann alle Zutaten auch noch von Bauern und Höfen aus der Region kommen – umso besse. Doch um für ein Menü alle Zutaten zu kaufen, darunter oft auch Kleinstmengen an Gewürzen und Ölen, braucht es oft viele Stunden, ehe alles kochbereit in der Küche steht. Als Alternative bieten sich Kochboxen an. Die liegen gerade voll im Trend, weil sie alle Zutaten in genau der Menge enthalten, die für das jeweilige Gericht nötig ist. Dank beiliegender Kochanleitung ist das Gelingen fast garantiert.

Nachhaltig und fast alles aus der Region



Sven Binner, der seit zwei Jahren auf der Dornblüthstraße 7 in seinem Laden »binnes-unverpackt« rund 400 regionale und saisonale Produkte in loser Form zum Selbstabfüllen verkauft, will jetzt auch solche Kochboxen anbieten. »Das Prinzip kennen viele von bestehenden Anbietern, nur ich bin besser, weil meine Kochboxen keinen Müll produzieren«, sagt er selbstbewusst. Denn Binners Box ist Mehrweg: Ein Pappkarton, ausgekleidet mit einer Isoliermatte und jede Menge Pfandbehälter für die Zutaten, vom kleinen zehn Gramm fassenden Schraubglas bis zu Miniglasflasche für Öl – alles wiederverwendbar und jederzeit nachfüllbar.



»Wir starten damit ab 1. März. Es gibt verschiedene Rezepte zur Auswahl, vom Hauptgericht bis zum Dessert und Brotmischungen zum Selberbacken. Das Ganze soll natürlich erweitert werden, ich arbeite mit drei Rezeptschreibern zusammen«, erklärt Binner.

Auch bei den Kochboxen gilt: Was reinkommt, stammt größtenteils von hier. »Das Geflügelfleisch kommt von einem Hof aus Schönberg bei Chemnitz, viele Produkte vom Hofgut Mahlitzsch und Rindfleisch von einem Händler aus Wilsdruff«, sagt Binner.



Bestellt werden muss die Kochbox mit einer Woche Vorlauf, abgeholt wird sie direkt im Laden. Neu ab 1. März wird dann auch der »binnes-unverpackt«-Onlineshop sein, dann kann zwei Drittel des gesamten Sortiments online bestellt und ein Tag später abgeholt werden.