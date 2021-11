Lange Einkaufsnacht in Dresden

Winterpause für Meißens Brunnen

Meißen. In dieser Woche begannen die Mitarbeiter des Bauhofes mit der Abdeckung der Brunnen. Dazu zählen unter anderem der Heinrichsbrunnen, der Kändlerbrunnen und der Brunnen in der Burgstraße vor dem Café Zieger. Auch am Quellstein auf dem Domplatz werden die Wasserumläufe abgestellt und die Wasserleitungen entwässert. So lassen sich Frostschäden schon in kalten Herbstnächten vermeiden. Neu in Betrieb seit 2020 sind die Brunnen am Platz hinter der Frauenkirche. Dort wird, ebenso wie beim Brunnen am Theaterplatz, der Wasserzulauf aus der Röhrfahrt unterbrochen. Das Wasserspiel auf dem Verweilplatz an der Neugasse hat der Bauhof aufgrund des Sturmes bereits vor zwei Wochen aus dem Betrieb genommen. Eine Besonderheit gibt es beim Kasuar im Kändlerpark. Damit seine Pracht auch in den Wintermonaten von allen Seiten sichtbar bleibt, erhält er seit der vergangenen Wintersaison eine Einhausung mit drei Plexiglasscheiben. An der Statue auf dem Heinrichsbrunnen sorgt bereits seit 2016 ein Gehäuse aus Acrylglas mit Stahlgestell und Aluminiumdach in der kalten Jahreszeit für Durchblick. Im kommenden Frühjahr werden alle Brunnen dann je nach Witterungsbedingungen wieder aufgedeckt. (pm/Stadt Meißen)