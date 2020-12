DVB passen FahrplÃ¤ne an

Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie die Schließung von Schulen, Kitas und Geschäften haben die Nachfrage für Fahrten mit den Verkehrsmitteln der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) weiter sinken lassen. Deshalb passen die DVB ihr Fahrplanangebot ab 28. Dezember und über den Jahreswechsel hinweg noch einmal an.

Was für die Bekämpfung der Pandemie gut und richtig ist, führt bei den DVB zu leeren Fahrzeugen. Viele Dresdner halten sich an das Gebot des Freistaates und legen nur notwendige Wege zurück. Deshalb sind trotz des bereits geltenden Ferienfahrplans, bei dem manche Linien immer noch alle zehn Minuten kommen, in den meisten Bussen und Bahnen kaum mehr als eine Handvoll Fahrgäste unterwegs. Mit dem zum 28. Dezember geltenden 15-Minuten-Takt im Straßenbahnnetz bieten die DVB auch nach Weihnachten eine ausreichende ÖPNV-Grundversorgung an. Alle Straßenbahnlinien fahren dann vier Mal pro Stunde und Richtung ab. Erst am Abend wechselt der Takt auf 30 Minuten, nachts wird im Stundentakt weitergefahren.

Die Buslinien mit den 60er-Nummern sowie die Linie 75 sind auf ihren Hauptachsen alle 15 Minuten im Einsatz, die Linien 70, 74, 77, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 90 und 92 verkehren alle halbe Stunde. Auf den Linien 72, 73, 76, 78, 81, 83, 84 und 89 gibt es gegenüber heute keine Veränderungen.

Die Elbfähren und die Schwebebahn sind nach Winterfahrplan im Einsatz. Die Autofähre Pillnitz-Kleinzschachwitz bleibt wegen eines technischen Schadens weiter außer Betrieb. Dafür können Fahrgäste dort mit einer Personenfähre übersetzen.

Alle Busse und Bahnen fahren nach Sonnabendfahrplan. Es finden keine Verstärkungsfahrten statt, die sonst übliche kurze Betriebspause nach Mitternacht entfällt. Elbfähren und Schwebebahn sind nach Winterfahrplan unterwegs.

Der am 28. Dezember 2020 eingeführte Fahrplan bleibt auch am Jahresanfang 2021 bestehen. Sobald die Einschränkungen des öffentlichen Lebens ganz oder teilweise aufgehoben werden, erweitern die DVB ihr Angebot wieder.

Ab 4. Januar 2021 wird die Straßenbahnhaltestelle „Mügelner Straße“ in Dresden-Reick mangels Nachfrage nicht mehr bedient. Die Buslinie 75 kann baubedingt nicht an der Station „Rohrbahn“ in Höhe des Pumpspeicherbeckens in Niederwartha halten.

Fahrgäste erhalten im Internet unter www.dvb.de oder an den Haltestellen Informationen über das jeweils aktuelle Verkehrsangebot. Die DVB-Servicepunkte bleiben geschlossen. Fragen können via Facebook und Twitter sowie telefonisch unter der Nummer 0351/8571011 gestellt werden. Auch am Telefon ist ein begrenzter Service möglich. Beispielsweise rund um das Abonnement.