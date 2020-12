Impfzentren sind vorbereitet

Homework papers of high quality cannot be sold or bought for a low price. However, we do care for our customers and still provide them with genuine and original homework materials and content at an affordable price. Nearly everybody can Invisible Man Essays assignment from our company and save time. We already have a system that is convenient with Im Auftrag des Freistaates Sachsen hat das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen (DRK) gemeinsam mit weiteren Partnern in den vergangenen Wochen die Infrastruktur zur Durchführung der Corona-Impfungen unter Hochdruck vorbereitet. In jedem Landkreis und jeder Kreisfreien Stadt gibt es nun eine geeignete Liegenschaft für die Durchführung der Impfungen und mindestens ein mobiles Impfteam, etwa für Bewohner von Pflegeeinrichtungen.

Stadt Dresden: Messe Dresden

Stadt Leipzig: Messe Leipzig

Stadt Chemnitz: Netto Chemnitz, Wilhelm-Raabe-Str. 6

Landkreis Bautzen: Sporthalle am Flughafen, Kamenz

Erzgebirgskreis: Festhalle Annaberg-Buchholz

Landkreis Görlitz: Messehalle Löbau

Landkreis Leipzig: ehem. Aldi Markt Borna

Landkreis Meißen: Sachsen-Arena Riesa

Landkreis Mittelsachsen: Mittweida über Simmel (ehem. EKZ)

Landkreis Nordsachsen: Stadthalle Belgern

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Aldi Pirna-Jessen

Vogtlandkreis: Spektrum Treuen-Eich (ehem. Baumarkt)

Landkreis Zwickau: Stadthalle Zwickau

Die ersten Impfzentren sind, wie vom Bundesgesundheitsministerium vorgegeben, Mitte Dezember grundsätzlich betriebsbereit. Nach Auskunft des Bundesministers für Gesundheit könnten um den Jahreswechsel 2020/2021 erste Impfstoffdosen zur Verfügung stehen. Alle Bundesländer, so auch Sachsen, werden mit dem Eintreffen der ersten Impfstoffdosen mit den Impfungen beginnen. Bei der Priorisierung folgt Sachsen dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, wonach die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu den prioritär zu impfenden Personengruppen von allen Ländern und vom Bund als einheitliche Regelung anzuwenden ist. Zuerst sollen die Bewohner und das Personal von Alten- und Pflegeheimen sowie Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern sowie Kontakt zu vulnerablen Gruppen geimpft werden, gefolgt vom Personal der Impfzentren. Dies werden zunächst überwiegend mobile Teams übernehmen.

Nach derzeitigem Informationsstand sollen die Impfzentren erst nach der zweiten Impfstofflieferung, im Januar 2021, ihre Tätigkeit aufnehmen. Die verbliebene Zeit wird für die Vervollständigung der Infrastruktur der Zentren sowie die Einstellung und Schulung von Personal genutzt.

Der Freistaat Sachsen hat dem Bund ein zentrales Lager für die Anlieferung des Impfstoffes genannt, der alle Voraussetzungen (Sicherheitsaspekte, besondere Anforderungen an die Lagerung) erfüllt. Von dort wird der Impfstoff an die Impfzentren verteilt.

