Waren online und telefonisch bestellen und dann im Geschäft vor Ort abholen kann man seit 15. Februar nun auch in Sachsen. Da kommt bei den Kunden schnell die Frage auf: Wer bietet Click & Collect eigentlich an? Ein Blick ins Internet kann Abhilfe schaffen. So bietet beispielsweise die IHK ein Portal an, auf dem sich Händler kostenlos eintragen können und bietet auch Beratung zum Thema an. Allzu viele Einträge finden sich auf der Website allerdings noch nicht. Zu finden ist sie auf www.dresden.ihk.de.

Ein ähnliches Angebot hat auch die Stadt Görlitz in petto. Unter www.goerlitz.de/click-collect.html finden sich regionale Anbieter, die Click & Collect anbieten. „Mit diesem Angebot wollen wir unsere Händler unterstützen und Görlitzerinnen und Görlitzer dazu animieren, lokal einzukaufen", sagt Oberbürgermeister Octavian Ursu. Die Registrierung auf der Seite ist für die Händler kostenfrei (die Nutzung der Seite für die Kunden natürlich ebenso).

Auch andere Städte bieten derartige Übersichten an. So findet man beispielsweise auf www.xyzittau.de, www.niesky.de und www.weisswasser.city/click-collect eine Click-&-Collect-Händlerliste. Für Löbau findet man eine entsprechende Liste auf der Seite der Werbegemeinschaft Löbau unter www.wirsindloebau.de. „Die Stadt Löbau hat auf ihrer Internetseite einen Link auf die Homepage der Werbegemeinschaft, um die Löbauer Händler in dieser Krise zu unterstützen. Ohne die Läden und Gäststätten sind die Innenstädte nicht mehr das, was sie einmal waren. Wir wollen, dass nach der Pandemie die Innenstädte weiter leben und zum Bummel einladen", teilt Eva Mentele von der Stadtverwaltung mit.