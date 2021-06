Mit Onlinereservierung ins Trixi-Bad

Homework papers of high quality cannot be sold or bought for a low price. However, we do care for our customers and still provide them with genuine and original homework materials and content at an affordable price. Nearly everybody can http://www.kybalion.info/?pay-someone-to-write-a-research-paper-for-menus assignment from our company and save time. We already have a system that is convenient with Endlich wieder Badespaß: Seit 14. Juni ist das Freizeitbad im Großschönauer Trixi-Park wieder geöffnet. Zwar darf es noch nicht ausgelastet werden, es gilt Hygienemaßnahmen zu beachten und die Saunalandschaft bleibt noch geschlossen, aber es ist ein Anfang. Aktuell ist auch kein Negativtest nötig, um ins Bad zu kommen. Ein neues Zutrittssystem soll den Eintritt außerdem leichter machen. Über ein Onlineformular mit Kontaktdatenerfassung auf der Internetseite unter www.trixi-park.de/click-and-swim kann ein Eintritts-Zeit-Slot von 20 Minuten gebucht werden. Click and swim nennt der Park das System. Man gibt einfach eine Wunschzeit an, zu der man das Bad erreicht, und bekommt dann den Eintritt zu diesem Zeitpunkt garantiert. Man hat sich also für dieses Zeitfenster Karten reserviert. Ohne Reservierung kann es passieren, dass das Bad aufgrund der begrenzten Kapazitäten schon voll ist und man keine Tickets bekommt. „Click & Swim garantiert nur den Eintritt, man kann aber auch ohne Vorreservierung zu uns ins Freizeitbad kommen. Wer ohne Reservierung vorbei kommt, muss dann auch vor Ort das Formular zur Kontaktnachverfolgung ausfüllen“, erklärt Marketingassistentin Elisa Hohlfeld.

Das Waldstrandbad hat schon seit 5. Juni wieder geöffnet. „Einige mutige Gäste haben uns schon vom 10-Meter-Turm gewinkt oder sind unserer Walross-Rutsche Trixi den Buckel hinuntergerutscht", freut sich Elisa Hohlfeld. Für die Dampfkammer im Innenbereich und die Saunalandschaft ist die Wiedereröffnung ebenfalls in Planung. Klappt alles, soll es am 26. Juni soweit sein.

Und im Trixi-Park wird nicht nur gebadet. Auch die anderen Bereiche im Ferienpark konnten Stück für Stück wieder in Betrieb genommen werden. „Seit dem 28. Mai dürfen wir wieder Gäste in unseren Ferienhäusern und auf unserem Campingplatz begrüßen", sagt Elisa Hohlfeld. Seit 9. Juni können auch wieder Gäste im Waldstrandhotel übernachten und auch der Innenbereich des Büffetrestaurants ist wieder geöffnet. Wer eine Wanderung ins Zittauer Gebirge starten will oder einfach mal Pause machen möchte, kann jetzt außerdem auf dem neuen Mehrgenerationen-Energie-Rastplatz verweilen.