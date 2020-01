Diakoniewerk Oberlausitz: Verein wird aufgelöst

Betrüger geben sich als Dachdecker aus

Dresden. Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag, 28. Januar, einen Mann (90) in seiner Wohnung bestohlen. Die beiden Täter klingelten bei dem 90-Jährigen und gaben sich als Dachdecker aus. Angeblich hätten sie einen Schaden am Dach entdeckt und wollten dies überprüfen. Der Senior ließ sie ins Haus und blieb mit einem der Männer im Untergeschoss, während der andere vermeintlich zum Dach stieg. Die beiden Männer unterbreiteten dem 90-Jährigen ein Angebot zur Reparatur. Darauf ging er nicht ein. Nachdem sich das Duo entfernt hatte, bemerkte der Mann, dass die oberen Räume offenbar durchsucht wurden und aus dem Schlafzimmer rund 700 Euro fehlten. Er verständigte daraufhin die Polizei. (lr)