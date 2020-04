„Code im Deckel“: Görlitzer gewinnt Auto

Kultur2go - Angebote für Zuhause

Pirna. Da in diesen Tagen städtische Kultureinrichtungen leider geschlossen bleiben müssen, bietet die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna die Plattform »Kultur2go« an. Über www.pirna.de/kultur2go können vielfältige Kulturangebote genutzt werden. Dazu gehören unter anderem Pirna-Suchbilder, Krimi-Rätsel, Online-Vorlesestunden, virtuelle Museumsrundgänge oder Konzert-Streams. Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei, darf aber durch eine freiwillige Spende unterstützt werden. Anregungen und Wünsche zu kulturellen Angeboten können gerne an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kultur@pirna.de