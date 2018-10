Krankes Gesundheitssystem - Teil 13

WoKu-Pfötchen: Ich heiße Charlie

Dresden. Mein Name ist Charly. Meine Betreuer im Katzenhaus Luga meinen, ich sei temperamentvoll, verspielt und abenteuerlustig. Kein Wunder, ich bin ja auch erst anderthalb Jahre alt. Da muss man halt noch toben. Aber wenn ich mich ausgetobt habe, dann bin ich verschmust und will kuscheln. Meine neuen Zweibeiner sollten also auf jeden Fall viel Zeit haben, sich mit mir ausgiebig zu beschäftigen. Denn wenn ich schon mein Herz an einen Menschen hänge, dann richtig. Den ganzen Tag alleine bleiben, dass könnt ihr gleich vergessen. Ich bin zwar ein Einzelgänger, aber andere Katzen würde ich in meinem neuen Zuhause glatt akzeptieren. Mit Kindern ist das so eine Sache. Sie sollten mindestens zehn Jahre alt und also etwas »vernünftig« sein, dann klappt es auch prima mit mir. Worauf ich auf keinen Fall verzichten möchte ist Freigang. Aber bitte in verkehrsberuhigter Lage. An einer autoreichen Hauptstraße will ich nicht leben. Ach ja: geimpft, kastriert, gechipt, entwurmt und flohfrei bin ich auch. Also worauf wartet ihr? Ruft an: Tel. 0351/ 2020200