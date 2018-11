Nikolaustag für Kinder in Decin

SGD: DFL terminiert Spieltage 17 bis 21

Dresden. Demnach tritt die SGD am Samstag, 15. Dezember (13 Uhr), zum Auswärtsspiel bei Drittliga-Aufsteiger SC Paderborn an. Einen Tag vor Heiligabend am Sonntag, 23. Dezember (13.30 Uhr), reist die Sportgemeinschaft zum Rückrundenauftakt zum MSV Duisburg. Zum Restrundenauftakt im neuen Jahr 2019 empfängt die SGD am Mittwoch, 30. Januar (20.30 Uhr), den DSC Arminia Bielefeld im Rudolf-Harbig-Stadion. Beim 1. FC Heidenheim spielen die Schwarz-Gelben am Samstag, 2. Februar (13 Uhr). Am 21. Spieltag der Zweitliga-Saison 2018/19 reist die SGD dann zum Hamburger SV ins Volksparkstadion. Die Schützlinge von Dynamos Cheftrainer Maik Walpurgis treffen am 11. Februar im Montagabendspiel ab 20.30 Uhr auf den Bundesliga-Absteiger aus der Hansestadt. (pm)Demnach tritt die SGD am Samstag, 15. Dezember (13 Uhr), zum Auswärtsspiel bei Drittliga-Aufsteiger SC Paderborn an. Einen Tag vor Heiligabend am…