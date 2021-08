Gute Stimmung beim Musiksommer in Berggießhübel

http://www.bresse-revermont.com/?i-do-my-homework-at-night - Put aside your worries, place your task here and receive your professional project in a few days If you are Durch das Programm führte Steffen Jürgens. Mit dabei waren zudem Countrylegende Jonny Hill, DDR-Ikone Regina Thoss, Christian Lais und die Tochter und Nichte der „Amigos“ Daniela Alfinito.

Es war ein wirklicher Gewinn und Glücksfall, den „Musiksommer“ im Freibad Billy austragen zu können. Dafür hatte sich unter anderem der Bürgermeister des Doppelkurortes Thomas Peters (CDU) eingesetzt, der am Abend auch ein paar Worte an das fröhliche und erwartungshungrige Publikum von der Traditionsbühne des Bades richtete.

"Hier herrscht ein tolles Ambiente"

Moderator und Sänger Steffen Jürgens freute sich riesig auf den Auftritt: „Die Auftrittsverbote in der Corona-Zeit sind tödlich für uns Künstler. Die Kommunikation mit den zunehmend unsicheren Fans ist gestört worden.“ Daher sei es „super, dass solche Veranstaltungen jetzt realisiert werden können. Hier herrscht ein tolles Ambiente, es passt einfach das Gesamtpaket“, gab sich der Sänger euphorisch. Er eröffnete auch gleich energiegeladen mit „Ein Leben lang mit dir“ das Konzert.

Nach ihm legte die DDR-Ikone und Power-Frau Regina Thoss los: „Ich fühle mich saugut, weil ich euch sehe“, sagte die Sängerin, die kürzlich ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern konnte. Sie ging gleich auf Tuchfühlung mit dem Publikum und sang gemeinsam mit ihren Fans.

Glückliche Gewinner der Freikarten

Glücklich waren an diesem Tag auch die Gewinner der vom WochenKurier verlosten Freikarten. Sibylla Mittag aus Bad Gottleuba ist eine davon. „Ich war sehr überrascht, als ich die Gewinnbenachrichtigung bekam. Das ist das erste Mal, dass ich was gewonnen habe. Ich freue mich sehr auf das Konzert,“ sagte Sibylla Mittag, die mit ihrem Rad in nur fünf Minuten den Konzertplatz im Billy-Bad erreichte. Alles in allem war dies ein gelungener musikalischer Abend, der förmlich nach Wiederholung schreit.