Radebeuler Sekt in Partnerstadt gefragt

Bestellt hat St. Ingbert je zwölf Flaschen Rotling Sekt "Sibylle" und Riesling Sekt "Johann Georg". Sachsens einzige Bio-Sekte, hergestellt im klassischen Flaschengärverfahren. Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) half beim Verpacken der Lieferung und sandte einen herzlichen Gruß in die Partnerstadt.

„Wir freuen uns, dass die 'Bierstadt' St. Ingbert künftig den Radebeuler Wein und Sekt zu besonderen Anlässen als Präsent überreichen wird und damit auch ein bisschen als Botschafter für das Weinland Sachsen agiert. Wir wünschen in jedem Fall schon heute genussvolle Stunden und freuen uns auf Besucher, die dadurch vielleicht auch neugierig auf das Elbland gemacht werden", so der Oberbürgermeister.

Die Stadt Radebeul hatte bereits vor 13 Jahren in St. Ingbert einen kleinen Weinberg mit 99 Weinstöcken angelegt, welcher alljährlich von den Oberbürgermeistern im Frühjahr gemeinsam gepflegt wird. Im Gegenzug wird Radebeul künftig typische Produkte aus St. Ingbert verschenken, die Auswahl dazu läuft noch. Die Städtepartnerschaft zwischen St. Ingbert und Radebeul feiert in diesem Jahr bereits ihren 33. Geburtstag. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten sowohl im vergangenen Jahr als auch bisher in 2021 leider keine gemeinsamen Aktionen stattfinden. Vom 27. bis 30. August 2021 ist nun eine Bürgerfahrt nach St. Ingbert geplant, sofern es Corona zulässt.

Interessenten können sich bei Frau Jugelt vom Städtepartnerschaftskomitee melden.

Kontakt: 0351/8381730, E-Mail: karin.jugelt@gmx.de.