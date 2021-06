RegulÃ¤rer Fahrbetrieb bei der Waldeisenbahn

We Offer Written Dissertations Online Writing a project is one of the most challenging parts of the higher learning process. The way a learner presents their points gives an insight into their research skills. Therefore, for excellent performance in producing a well-researched project, there should be a lot of preparation. However, it is not simple to write the desired project even after massive Am vergangenen Donnerstag hat der Freistaat Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht, wonach bei einer Inzidenz von unter 100 endlich wieder touristischer Bahnbetrieb erlaubt ist. Das bedeutet, dass die Waldeisenbahn Muskau ab kommendem Wochenende (19. und 20. Juni) endlich den Regelbetrieb nach Fahrplan aufnehmen kann. Auf Grund der niedrigen Corona-Zahlen entfällt die Testpflicht für alle Besucher und auch eine Reservierung ist nicht notwendig. Einem gemütlichen Ausflug durch die faszinierende Landschaft des Muskauer Faltenbogens steht somit nichts mehr im Wege.

Ab 10 Uhr startet der historische Dieselzug vom Bahnhof Weißwasser-Teichstraße in die Landschaftsparks von Kromlau und Bad Muskau. Zu dieser Jahreszeit laden die berühmten Parkanlagen mit voller Blütenpracht und saftigem Grün zum Entdecken ein. Im Rhododendron- und Azaleenpark in Kromlau kann die frisch restaurierte Rakotzbrücke mit dem vertrauten Spiegelbild wieder besichtigt werden.

Der genaue Fahrplan der Waldeisenbahn Muskau ist auch im Internet unter www.waldeisenbahn.de zu finden. Eine Anmeldung ist nur bei Gruppen ab 10 Personen notwendig. Fahrräder, Rollstühle und Kinderwagen können in den Zügen der über 125 Jahre alten Kleinbahn mitgenommen werden. Am Ausgangspunkt der Bahn in der Teichstraße ist auch wieder der Abenteuerspielplatz „Räuberbahnhof" für die kleinen Besucher und für die großen die Terrassengaststätte geöffnet.

Auf der Schiene ist die Waldeisenbahn bereits seit 4. Juni. Zuerst waren aber nur Themenfahrten möglich.