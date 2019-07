Zimmis Einwurf – Nein, nein, das kann alles nicht sein!

Gleis 9: Finale Fertigstellung läuft

Dresden. Die umfangreichen Modernisierungs- und Umbauarbeiten in der Mittelhalle des Dresdner Hauptbahnhofes sind im vollen Gange. Bereits seit Juni ist der Bahnsteig 6 wieder nutzbar. Im August wird die Bahnsteigseite 9 des Bahnsteiges 9/10 wieder in Betrieb gehen. »Derzeitig laufen hier die finalen Fertigstellungsarbeiten, wie zum Beispiel die Komplettierung der neuen Oberfläche und der Bahnsteigausstattung«, erklärt Bahnsprecher Jörg Bönisch. Danach folgt die Erneuerung des Bahnsteiges 11/12, die bis Frühjahr nächsten Jahres beendet sein soll. Zu diesem Zeitpunkt soll auch die verkehrlichen Nutzung des Bahnsteiges 10 möglich sein. Ein Abschluss der Bauhauptleistungen in der Mittelhalle ist aktuell bis April 2021 geplant. In der bisherigen Bauzeit von 15 Monaten wurden die an die Südhalle angrenzende Entwässerungsanlage im Erdreich erneuert und der ehemalige Postbahnsteig samt Außenanlagen zurückgebaut. Rückgebaut werden in den nächsten Monaten auch die weiteren Außenbahnsteigbereichen inklusive der ehemaliger Bahnsteigüberdachungen.Die umfangreichen Modernisierungs- und Umbauarbeiten in der Mittelhalle des Dresdner Hauptbahnhofes sind im vollen Gange. Bereits seit Juni ist der Bahnsteig 6 wieder nutzbar. Im August wird die Bahnsteigseite 9 des Bahnsteiges 9/10 wieder in…