Von der Weinkönigin zur Citymanagerin

Die studierte Diplom-Betriebswirtin (Schwerpunkt Eventmarketing und Vertrieb) hat bereits eine Menge Erfahrungen sammeln können wenn es darum geht, Veranstaltungen zu planen, dafür Partner und vor allem Sponsoren zu finden und das Event letztlich gut zu vermarkten. Friederike Wachtel nennt das "bunter praktischer Hintergrund" als Ergänzung zum theoretischen Studium. So war sie Key Account Managerin für den Flughafen Dresden, fast fünf Jahre Sprecherin des Heinrich-Schütz-Konservatoriums und in gleicher Funktion ist sie derzeit noch an den Landesbühnen Sachsen. Ein gutes Netzwerk habe sie in den Jahren aufgebaut, sagt Friederike Wachtel.

Ihre meisten Kontakte jedoch fand die heute 29-Jährige im Ehrenamt, denn von November 2016 bis November 2017 trug sie die Krone der Sächsischen Weinkönigin. »Eine herrliche, unvergessliche Zeit, die ich sehr genossen habe und die wirklich auch prägend für meine eigene Persönlichkeit war.«

Statt schickem Dirndl ist es nun allerdings wieder der Businesslook, in den Friederike Wachtel schlüpft. Mit ihrer charmanten, überzeugenden Art, ihren Idee und den vielen Erfahrungen konnte sie den Vorstand des City Management Dresden e.V. überzeugen, dass sie die richtige neue Citymanagerin sein wird. Und so tritt sie zum 1. Januar jene Stelle an, die ihr Vorgänger Jürgen Wolf sechs Jahre (und damit so lange wie kein anderer seiner vier Vorgänger) inne hatte. "Mit Friederike konnten wir eine engagierte Netzwerkerin gewinnen, die sich schnell in die Themen einarbeiten und die Arbeit von Jürgen Wolf fortsetzen wird", ist Vorstandsvorsitzender Lars Seiffert überzeugt.

Für die Neue beim City Management ist eines der wichtigsten Anliegen, neue Mitglieder zu gewinnen. Derzeit sind 80 Händler im Verein organisiert. "Außerdem will ich versuchen, kleinen Vereinen und jungen Künstlern ein Podium in der Stadt zu bieten." Eine ihrer ersten Bewährungsproben wird das Dresdner Handelsforum im Januar sein.