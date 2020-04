Trauriger Corona-Sommer: Fast alle Feste fallen aus

Dresden. Es hätte wieder ein toller Sommer werden können mit Konzerten, dem Dixieland Festival, mit Filmnächten am Elbufer, der BRN, dem Elbhang- und dem Stadtfest. Statt dessen: Tote Hose in Sachen OpenAir-Vergnügen. Bis 31. August sind alle Großveranstaltungen abgesagt. Hier ein Überblick, welche Feste ausfallen, welche nachgeholt werden und was noch in der Schwebe ist, * 50. Dixieland Festival, geplant 17. bis 24. Mai, fällt aus und wird um ein Jahr verschoben. Neuer Termin: 16.-23. Mai 2021. * 43. Musikfestspiele vom 12. Mai bis 12. Juni fallen ersatzlos aus * Karl-May-Festtage im Radebeuler Lößnitzgrund, geplant vom 22. bis 24. Mai, fallen aus * Sächsischer Familientag am 20. Juni in Coswig fällt aus * Bunte Republik Neustadt vom 19. bis 21. Juni findet nicht statt, über eine Verschiebung in den Herbst wird nachgedacht * Pieschener Hafenfest fällt aus * 30. Elbhangfest, geplant vom 26. bis 28. Juni, findet statt und wird verschoben auf den 18. bis 20. September * Stadtfest Dresden (14. bis 16. August) soll verschoben werden auf Herbst, als Termin ist der 2. bis 4. Oktober geplant * Hechtfest sollte eigentlich vom 28. bis 30. August stattfinden - allerdings gilt das Verbot für Großveranstaltungen bis 31. August und damit muss das Hechtfest ausfallen. * Dresdner Palaissommer, das eintrittsfreie OpenAir-Festival für Kunst, Kultur und Bildung im Park des Japanischen Palais, soll eigentlich vom 17. Juli bis 23. August stattfinden (noch offen) * Dresdner Vogelwiese vom 17. bis 26 Juli fällt aus * 30. Filmnächte am Elbufer - hier wird seit Beginn der Krise nach Alternativlösungen gesucht, z.B. Konzert-Verschiebungen in den September. Das betrifft auch die Kaisermania mit vier Konzerten. »Je nach Umfang der erlaubten Großveranstaltungen ist es möglich, eine abgespeckte Variante der Filmnächte umzusetzen«, so Sprecherin Viktoria Franke. Diskutiert wird über ein Autokino auf dem Parkplatz Flutrinne

