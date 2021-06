TÃ¶tungsdelikt in Gorbitz

How To Write A Research Paper On A Movie? In a wink! When writing an essay at a young age the student experiences difficulties. Chances are good it will also be Einsatzkräfte der Polizei fanden heute morgen (27. Juni) einen leblosen Mann in einer Wohnung eines Hochhauses. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch dessen Tod feststellen. Über die Identität des Toten ist aktuell noch nichts bekannt.

Gegenwärtig hat die Polizei den Ereignisort abgesperrt und mit der Spurensicherung begonnen. Gleichzeitig werden ersten Befragungen mit den Anwohnern durchgeführt.

Ein Afghane (21) hatte sich heute Morgen bei der Polizei gemeldet und ihnen mitgeteilt, dass er einen Mann ums Leben gebracht hat. Er wurde vorläufig festgenommen. Aktuell gehen die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden dem Verdacht eines Tötungsdeliktes nach.