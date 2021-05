Steinschlange wird zu Schmunzelstein-Skulpturen

Where to Formatting A Business Plan - Let professionals do their tasks: get the required report here and wait for the best score Opt for the service, and our Manche Aktionen sind so gut und vor allem zunächst so unorganisiert, dass ihr Erfolg am Ende dennoch keinen überrascht. So wie die "Schmunzelsteine", die im Frühjahr 2020 plötzlich auftauchten, gemalt von Kindern und Eltern im ersten Lockdown. Schnell bildeten sich kleine Steinschlangen wie zum Beispielim Waldpark Blasewitz, die am Ende rund 400 Meter lang geworden war.

Weil irgendwann dann aber doch Mäh- und Reinigungsarbeiten anstanden, sollten die Steine entfernt werden. Der Dresdner Bildhauer Johann Kral entschied daraufhin spontan, die bunten Steine des Parks in seine Obhut zu nehmen, um ihnen ein neues Leben zu schenken. Mit Zetteln wies er auf seine Aktion hin. Es entstanden zwar einige Lücken, doch wuchs die Steinschlange an anderen Stellen weiter an.

Was daraus entstand

Inzwischen ist ein Großteil der ursprünglich 4.000 Steine in ein imposantes Kunstwerk eingegangen, das mit Unterstützung des Stadtmuseums Dresden entstand und jetzt im Foyer des Landhauses zu besichtigen ist. „Die Skulptur aus den „Schmunzelsteinen“ soll stellvertretend für die während der Pandemie entstandenen Emotionen stehen und ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht sein. Bewusst habe ich mich dazu entschieden, das veränderte zwischenmenschliche Verhalten während der Pandemie darzustellen“, erklärte der Künstler Johann Kral. „In einer – für jeden individuell empfundenen – Krise und Ausnahmesituation, haben es Kinder geschafft, mit einer kleinen Geste den Erwachsenen ein Schmunzeln ins Gesicht zu zaubern.“