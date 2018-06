SGD verpflichtet Dario Dumic auf Leihbasis

Dynamo sicherte sich eine Kaufoption für den bosnischen Auswahlspieler, über die weiteren Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Dumic wird mit der Rückennummer 3 für die Schwarz-Gelben auflaufen.

„Dario ist ein zweikampfstarker, wuchtiger Innenverteidiger mit sehr starkem Kopfballspiel. Er bringt bereits einiges an Erfahrung mit, ist in seiner Entwicklung aber ganz sicher noch nicht abgeschlossen. Außerdem ist er ein Typ, der auf dem Platz über seine ausgeprägte Mentalität Akzente setzen und seine Mitspieler mitreißen kann", erklärte Dynamos Interims- Sportgeschäftsführer Kristian Walter.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Dynamo Dresden und in der 2. Bundesliga", sagte Dario Dumic. „Mein Ziel ist es, mich so schnell wie möglich ins Team zu integrieren und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir unsere Ziele erreichen. Natürlich freue ich mich auch sehr darauf, in diesem großartigen Stadion und vor dieser phantastischen Kurve zu spielen."

Dario Dumic wurde am 30. Januar 1992 in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina) geboren und ist in Dänemark aufgewachsen. Er begann bei Himmelev-Veddelev BK mit dem Fußballspielen und kam über Hvidovre IF und eine Zwischenstation bei Norwich City 2010 zu Bröndby IF. Für den zehnfachen Dänischen Meister feierte der 1,93 Meter große Rechtsfuß in der Superligaen 2011/12 sein Profi-Debüt. In der höchsten dänischen Spielklasse, im dänischen Pokalwettbewerb und in der Europa-League-Qualifikation absolvierte Dumic 106 Pflichtspiele für Bröndby IF (3 Tore, 4 Vorlagen).

Zur Saison 2015/16 wechselte der Bosnier mit dänischem Pass zu NEC Nijmegen in die niederländische Ehrendivision und bestritt dort 55 Pflichtspiele (5 Tore, 6 Vorlagen). Seit 2017/18 stand Dumic in Diensten des FC Utrecht. Für den dreifachen Pokalsieger der Niederlande absolvierte er 13 Einsätze in der Ehrendivision (1 Vorlage) sowie fünf weitere Pflichtspiele in Europa-League-Qualifikation, Europa-League-Playoffs und im niederländischen Pokalwettbewerb.

Dumic durchlief die dänischen Junioren-Auswahlmannschaften von der U17 bis zur U20. Am 28. März 2017 debütierte der Landsmann von Haris Duljevic in einem Testspiel gegen Albanien für die A-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina und bestritt seitdem vier weitere WM-Qualifikationsspiele für sein Geburtsland. Das erste Tor im Auswahldress gelang ihm am 7. Oktober 2017 gegen Belgien.