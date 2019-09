Sachsens Weinkönigin: Welche wird die Krone tragen?

Dresden. Nur noch wenige Tage darf Lisa Leinemann die schicke Krone tragen und sich Majestät nennen. Die Regierungszeit der 28-Jährigen neigt sich nämlich dem Ende zu. Am 13. September stellt sich die alles entscheidende Fragen: Wer wird Sachsens 32. Weinkönigin, wer wird ein Jahr lang Botschafterin des sächsischen Weins und sächsischen Winzer? Drei Bewerberinnen stellen sich zur Wahl: Katja Böhme aus Dresden, Ann-Kathrin Schatzl aus Diesbar-Seußlitz und Jenny Zumpe aus Jessen/Elster. Bereits am 5. September mussten sie sich im Weingut Schloss Proschwitz in Meißen erstmals präsentieren und vor einer 40-köpfigen Fachjury aus Winzern und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ihr Weinwissen unter Beweis stellen. Die Ergebnisse dieser Fachbefragung werden am kommenden Donnerstag zu 50 Prozent in die Wahl der 32. Sächsischen Weinkönigin eingehen. Das sind die Kandidatinnen Katja Böhme (36) ist gelernte Floristin und arbeitet als Gärtnerin in Dresden. In ihrer Freizeit ist sie oft im Weinberg der Familie zu finden, wo sie neben der Arbeit auch die Natur und den malerischen Ausblick genießt. Ihr Lieblingswein ist der Weißburgunder. Lebensmotto: „Tu was du kannst, mit dem was du hast, dort wo du bist." Ann-Kathrin Schatzl (28) ist die amtierende sächsische Weinprinzessin - eine quirlige, selbstbewusste und offenherzige Frau mit Sportsgeist. Sie hat ein Studium zur Labor- und Verfahrenstechnik mit Schwerpunkt Biotechnologie abgeschlossen. Ihre zweite große Leidenschaft neben dem Wein ist ihr Hund und das Voltigieren. Als Lieblingswein nennt sie Schieler. Lebensmotto: „Mach dein Leben so bunt wie Konfetti." Jenny Zumpe (32) ist die Jessener Weinprinzessin des Jahrgangs 2018/2019. Obwohl im östlichen Teil unseres Nachbarlandes Sachsen-Anhalt gelegen, gehören die Jessener Weinberge zum Weinbaugebiet Sachsen. Jenny Zumpe arbeitet als Erzieherin und Sozialpädagogin. In ihrer Freizeit ist sie gern sportlich aktiv. Ihre Lieblingsweine sind Riesling und Schieler. Lebensmotto: „Genieße jeden Augenblick, denn es sind Erinnerungen fürs Leben." Die Wahl der 32. Sächsischen Weinkönigin findet im Zentralgasthof Weinböhla statt. Für den passenden musikalischen Rahmen sorgt der Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle mit seinem Jazz-Trio und André Hardt von Radio Dresden als Moderator. Tickets (inkl. Programm, Begrüßungssekt, Buffet und ½ Flasche Wasser) kosten ab 52 € pro Person.

