Rekordansturm auf Freibäder

Dresden. Der 26. Juni wird als ein Tag der Superlative in die (Wetter)-Geschichte eingehen - auch für die Dresdner Bäder GmbH. Bei über 36 Grad Celsius suchten und fanden außergewöhnlich viele eine Abkühlung in den Freibädern der Stadt. Insgesamt zählten wurden gestern 20.001 Besucher gezählt. Nie kamen seit dem Bestehen mehr an einem Juni-Tag. Und dies, obwohl das Freibad Prohlis wegen Umbauarbeiten zurzeit geschlossen ist, an den Badestellen in Weixdorf sowie Weißig kein Eintritt kassiert und damit nicht gezählt wird und das Strandbad Wostra wegen der Lieferung von neuem Sand geschlossen war. Die meisten Gäste gingen mit sagenhaften 5.053 ins Naturbad Mockritz. Dies bedeutet in der Geschichte der Dresdner Bäder GmbH einen Allzeitrekord für ein einzelnes Bad. Nicht nur in Mockritz startete der Badbetrieb aufgrund der hohen Temperaturen etwas eher als sonst und wurde durch das Personal vor Ort am Abend verlängert. Wer den Sommer über regelmäßig zeitig baden möchte, kann bis Ende August von Montag bis Freitag zwischen 6 und 8 Uhr zum Frühschwimmen ins Georg-Arnhold-Bad gehen. Ob die Rekordzahlen von langem Bestand sind? Für Sonntag sind wieder 36 Grad Celsius vorausgesagt… (pm)